Nintendo Switch: Anime-Among-Us mit Story sorgt für Riesen-Vorfreude

Die Nintendo Switch bekommt Zuwachs in der Form eines Among Us ähnlichen Spiels im Anime-Look. Fans freuen sich schon.

Ein interessantes, japanisches Spiel bahnt sich schon bald seinen Weg auf die Nintendo Switch. Vom Thema her ähnelt es dem beliebten Deduktionsspiel Among Us – vom Stil her eher einem Anime. Switch-Besitzer freuen sich schon auf eine verrückte Story rund um Verrat und Totschlag.

Anime-Among-Us landet schon bald auf der Switch

In nur wenigen Tagen soll der Nintendo eShop sein Sortiment um ein neues Spiel erweitern. Der Neuzuwachs nennt sich Gnosia und dürfte vor allem Spieler des Deduktionsspiels Among Us interessieren: denn genauso wie im Überraschungshit des vergangenen Jahres geht es in Gnosia darum, dass ihr eure Raumschiff-Crew genau unter die Lupe nehmen müsst um herauszufinden wer der Alien-Verräter ist und somit zur Gefahr für euch und eure Crewmitglieder werden könnte.

Gefragt sind also wieder eure Beobachtungsgabe und Feingefühl. Im Gegensatz zu Among Us legt Gnosia seinen Schwerpunkt jedoch auf eine komplexe Story und seine Charaktere, die es gilt kennenzulernen. Einen Multiplayer gibt es also leider nicht, dafür aber umso mehr Tiefgang in Sachen Story. Hinzu kommt außerdem noch ein Roguelike-Element, durch welches ihr immer und immer wieder herausfinden müsst, wer nun das Alien ist. Das Spiel soll bereits am 4. März im Nintendo eShop landen.

Schaut euch hier den stimmungsvollen Trailer an:

Was sagen die Fans zu Gnosia?

Das ist jedoch nicht das allererste Mal, dass Gnosia sein Debut feiert. Tatsächlich wurde es bereits vor zwei Jahren für die PlayStation Vita releast – jedoch nur in Japan. Als das gute Stück nun vor ein paar Monaten in der Nintendo Indie Direct vorgestellt wurde, konnte es dennoch schnell die Aufmerksamkeit der Zuschauer auf sich ziehen.

Einige vergleichen was sie dem Trailer entnehmen können mit der erfolgreichen „Zero Escape“-Reihe. Es gibt immerhin wieder viel zu lesen und das Spiel scheint ein riesiges Potenzial für schockierende Wendungen in petto zu haben.

Andere Switch-Besitzer diskutieren die Möglichkeit, ob die Popularität von Among Us zur Lokalisation des japanischen Werwolf-Spiels geführt haben könnte. Vermutlich ist das Timing jedoch purer Zufall.

Könnt ihr das ultimative Horror-Adventure überleben?

Was haltet ihr von dem Hybrid aus Among Us artigem Deduktionsspiel und Visual Novel? Habt ihr Lust auf das Einzelspieler-Abenteuer oder bleibt ihr lieber bei Werwolf-Games, die ihr mit euren Freunden gemeinsam spielen könnt? Schreibt es uns gern in die kommentare auf Facebook.