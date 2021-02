Schicker in 3D: Die beiden Pokémon-Spiele Diamant und Perl erhalten ein Remake.

Darauf haben Fans so lange Zeit gewartet: Ein Remake von Pokémon Diamant und Perl ist tatsächlich in Entwicklung. Wir haben alle Infos zur Ankündigung für euch.

25 Jahre Pokémon und das gilt es zu feiern. Im Rahmen einer neuen Pokémon-Direct hat die The Pokémon Company zwei neue Videospiele angekündigt. Eines davon ist ein Remake eines Klassikers, das andere wiederum betritt Neuland.

Pokémon: Strahlender Diamant & Leuchtende Perle

Pokémon: Diamant und Pokémon: Perl haben bereits viele Jahre auf den Buckel. Grund genug, den beiden DS-Klassikern mit einer kompletten Neuauflage frisches Leben einzuhauchen und somit Vorhang auf für Pokémon: Strahlender Diamant & Leuchtende Perle.

Dabei handelt es sich laut Entwickler ILCA um originalgetreue Remakes, die vor allem optisch stark überarbeitet worden sind. Inhaltlich gibt es jedoch die gewohnte Packung innerhalb der Region Sinnoh. Selbst Größenverhältnisse und die Routen der Originale wurden komplett übernommen. Im Trailer seht ihr erste Spielszenen:

Die beiden Remakes im ersten Trailer:

Erscheinen sollen Pokémon: Strahlender Diamant & Leuchtende Perle Ende 2021 für die Nintendo Switch. Einen genauen Termin konnte oder wollte das Team noch nicht veraten.

Pokémon-Legenden: Arceus

Ganz neu hingegen ist Pokémon-Legenden: Arceus, welches euch zwar ebenfalls in die Sinnoh-Region führt, allerdings in eine längst vergangene Zeit. Es handelt sich dabei um ein Open-World-Spiel, in dem es euer Ziel ist, den ersten Pokédex der Sinnoh-Region zu erstellen.

Ein bislang noch unbekannter Professor hat Bauz, Feurigel und Ottaro in die Region gebracht. Zusammen mit euren Pokémon macht ihr euch auf die Reise und durchstreift das Land und schlagt zahlreiche Kämpfe. Das namensgebende legendäre Pokémon Arceus spielt ebenso eine wichtige, wenn auch noch unbekannte Rolle.

Im ersten Trailer seht ihr bereits frühe Spielszenen:

Ein Sinnoh längst vergangener Tage erwartet euch im neuen Pokémon-Spiel:

Erscheinen soll Pokémon-Legenden: Arceus voraussichtlich Anfang 2022 für die Nintendo Switch.

New Pokémon Snap

Bereits in wenigen Wochen erscheint bereits New Pokémon Snap. Genauer gesagt geht es am 30. April 2021 los. Dann könnt ihr euch mit einer Kamera in verschiedene Gegenden der Region begeben, gewöhnliche und seltene Pokémon fotografieren und sogar eure Schnappschüsse online teilen.

Neu sind die sogenannte Lumina-Kugeln, mit denen ihr Pokémon direkt zum Leuchten bringt. Das soll für ganz besondere Fotos sorgen, wie ihr im Trailer sehen könnt:

New Pokémon Snap erscheint ebenso exklusiv für die Nintendo Switch.

Remakes zweier DS-Klassiker, ein ganz neues Spiel und Schnappschüsse in Sicht: Die Pokémon-Spielen sich in diesem und nächsten Jahr abwechlungsreich auf. Welches Spiel am Ende bei den Fans besonderen Eindruck hinterlässt, bleibt jedoch noch abzuwarten.