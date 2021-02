Vergesst Hades: Brandneues Roguelike-Spiel erklimmt die Charts

Ein brandneues Roguelike macht es sich in den Steam-Charts gemütlich.

Mit Hades hat das Roguelike-Genre einen begnadeten Vertreter bekommen, der Spieler glatt süchtig machte. Jetzt erscheint ein neuer Titel auf der Bildfläche, der gerade die Charts von Steam und Co. erklimmt.

Curse of the Dead Gods wird von Spielern gefeiert

Ihr hattet eure helle Freude mit dem Überraschungshit Hades? Dann solltet ihr unbedingt einen Blick in das neu erschienene Curse of the Dead Gods werfen. Das Roguelike-Game ist am 23. Februar für den PC, PS4 und Xbox One und die Nintendo Switch erschienen und tummelt sich gerade unter den Topsellern bei Steam:

Curse of the Dead Gods: Launch Trailer

Dort wird das Spiel auch mit sehr positiven Bewertungen überhäuft und hoch in den Himmel gelobt.

Was erwartet euch in Curse of the Dead Gods?

Curse of the Dead Gods entführt euch in einen verfluchten Tempel und bietet dabei eine interessante Optik im schicken Comic-Stil.

Das Besondere in dem Spiel ist der immerwährende Fluch der über euch liegt. Schaden, Bluthandel und das Betreten neuer Räume lassen eine Fluch-Leiste auffüllen, die euch bei 100 Prozent einen neuen Fluch verpasst, der immer sowohl einen Vorteil, als auch einen Nachteil enthält.

In Curse of the Dead Gods ist es immer ratsam, seine Lichtquellen parat zu haben, warten in der Dunkelheit doch gefährliche Fallen und stärkere Hits durch Gegner auf euch. In echter Dungeon-Crawler-Manier könnt ihr die Umgebung nach allerlei Schätzen erkunden und so jede Menge Items einheimsen.

Euch erwarten fordernde Kämpfe, bei denen ihr ein erfolgreiches Ausdauer-Management, clevere Kombos und auch geschicktes Parieren anwenden müsst.

In unserem praktischen Guide zeigen wir euch, welche die besten Segen sind und wie ihr sie freischaltet.

