Die Releases der Kalenderwoche 9.

Rätseln, Kämpfen und Geschichten über innere Dämonen: Die erste Märzwoche gestaltet sich über alle Plattformen hinweg vielfältig.

Maquette | 2. März

PC / PS4 / PS5

In Maquette rätselt ihr auf etwas andere Art und Weise. Im Spiel des Entwicklers Graceful Decay kann jeder Gegenstand und jedes Gebäude sowohl groß als auch klein sein, sprich die Welt ist rekursiv in sich selbst und erinnert zuweilen an die Werke des Malers M. C. Escher. Begebt ihr euch zur Mitte, werdet ihr groß, nach außen hin jedoch immer kleiner. Mit dieser Mechanik verbindet Maquette seine Rätsel, die eure grauen Zellen beanspruchen.

Inhaltlich erzählt Maquette von Problemen in einer Liebesgeschichte, bei denen gerne mal die kleinsten Probleme zu den größten Hindernissen werden. Der Release findet zu Beginn auf dem PC und den beiden aktuellen PlayStation-Konsolen statt.

Yakuza: Like a Dragon | 2. März

PS5

Für fast alle anderen Plattform außer der Nintendo Switch ist der Release von Yakuza: Like a Dragon bereits einige Monate her. Nun erhalten auch Besitzer einer PlayStation 5 die Möglichkeit, das aktuelle Yakuza-Abenteuer zu erleben. Auf der neuen Konsole gibt es technische Verbesserungen, unter anderem eine Unterstützung von 4K-Auflösungen. Spieler, die bereits die PS4-Version erworben haben, können auf ein kostenloses Upgrade zurückgreifen.

In Yakuza: Like a Dragon ändert sich einiges, aber der Wahnsinn bleibt gleich:

Inhaltlich gibt es jedoch keine Neuerungen. Auch in der Next-Gen-Version von Yakuza: Like a Dragon erwartet euch eine Art mittelgroßer Neustart der Reihe. Dieser zeigt sich in erster Linie beim Kampfsystem, welches nun rundenbasiert und stark rollenspiellastig abläuft.

Yakuza 7: Like a Dragon (Playstation 5)

Loop Hero | 4. März

PC

In Loop Hero hat ein finsterer Lich die Welt in einer endlosen Zeitschleife gefangen genommen und Chaos fällt ein. Mithilfe von mystischen Karten platziert ihr Gegner, Gebäude und Gelände auf sogenannten Expeditionsschleifen, um den Helden auf seinem Weg, den Lich zu besiegen, zu unterstützen. Mit jedem Durchlauf werdet ihr mächtiger und könnt mit eurem Helden gegen stärkere Gegner antreten.

Das mit Retro-Grafik versehene Loop Hero erfährt seinen Release am Anfang nur auf dem PC. Ob auch die Konsolen eine Umsetzung erhalten, hat Publisher Devolver Digital bislang nicht beantwortet.

Sea of Solitude | 4. März

Switch

Anderthalb Jahre ist der Release von Sea of Solitude für den PC, die PlayStation 4 und Xbox One schon her. Jetzt erhält auch die Nintendo Switch eine Umsetzung in Form eines exklusiven Director's Cut. Neben technischen Anpassungen gibt es auch inhaltliche Überarbeitungen: Unter anderem ist die Rede von einem überarbeiteten Skript, einem Fotomodus und neuen Synchronstimmen.

Eine junge Frau kämpft in Sea of Solitude mit ihren inneren Dämonen:

Die Story des Action-Adventures bleibt aber beibehalten: Ihr begleitet als Spieler die junge Frau Kay, die sich ihren innersten Dämonen und einer überschwemmten Stadt stellen muss. Um die düsteren Monster zu besiegen, muss Kay etliche Prüfungen bestehen.

Sea of Solitude - The Director's Cut (Switch)

Neptunia Virtual Stars | 5. März

PS4

Virtuelle YouTube-Stars sind schon seit längerer Zeit im Trend. Nun greift auch die Neptunia-Reihe diesen Trend auf und lässt euch in Neptunia Virtual Stars mit virtuellen Idols den Planeten Emote retten. Mit dabei sind natürlich auch die bekannten Vertreter der Reihe Neptune, Noire, Blanc und Vert. Zusammen kämpft und schießt ihr euch durch das rhythmusbasierte Action-Spiel.

Der Release am 5. März ist erstmal nur für die PlayStation 4 gedacht. Eine PC-Version folgt Ende März, die unter anderem technische Anpassungen bietet, aber keine inhaltlichen Erweiterungen.

Neptunia Virtual Stars – Playstation 4 - “Day One Edition” [ ]

In dieser Woche dürfen sich vor allem Besitzer einer Nintendo Switch freuen, denn dafür gibt es reichlich Nachschub - sofern ihr auch auf japanische Spiele steht. Die restlichen Plattformen gehen zwar nicht ganz leer aus, nehmen sich aber im Vergleich etwas zurück.