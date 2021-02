Activision warnt: CoD ist für normale PS4 zu groß

Call of Duty frisst immer mehr Speicher der PlayStation 4.

Die PlayStation 4 stößt an ihre Grenzen. Der Publisher Activision gesteht jetzt ein, dass Call of Duty nach einem neuen Update zu groß für die Konsole ist. Die Spieler sollen selbst mehr Platz schaffen.

Call of Duty passt nicht mehr auf die PS4

Die neusten Spiele der "Call of Duty"-Reihe sind gewaltig. Nach dem großen "Season 2"-Update ist die Festplatte der PlayStation 4 am Ende. Publisher Activision warnt jetzt selbst davor, dass 500 GB nicht länger für Modern Warfare, Warzone und Black Ops Cold War ausreichen.

In einem Beitrag auf dem "Call of Duty"-Blog erklärt Activision jetzt, was ihr tun müsst, um weiterhin Updates für die Shooter installieren zu dürfen:

"Wer eine normale PlayStation 4 mit einer Festplatte von 500 GB besitzt, muss möglicherweise Platz schaffen, wenn die vollen Versionen von Modern Warfare, Warzone und Black Ops Cold War mit allen Modi und Erweiterungen installiert sind. Sollte man beide Spiele mit den neusten Updates installiert haben, muss man möglicherweise ungenutzte Spielinhalte löschen, um den Warzone-Patch installieren zu können."

Der Beitrag auf dem "Call of Duty"-Blog gibt euch immerhin eine Anleitung dafür, wie ihr Spielinhalte löscht, die ihr nicht mehr braucht. Beispielsweise könnt ihr die Singleplayer-Kampagne deinstallieren, wenn ihr sie bereits kennt. Zudem müsse man Warzone nicht herunterladen, sollte man nur Black Ops Cold War spielen wollen. Das Gleiche gilt auch umgekehrt.

Call of Duty: Black Ops Cold War

