Pokémon Legends: Arceus könnte Fan-Träume erfüllen oder diese platzen lassen. Bildquelle: Getty Images/ fizkes

Die Ankündigung eines brandneuen Pokémon-Spiels lässt Fan-Herzen höher schlagen. Die riesige offene Welt klingt wie Traum, der wahr geworden ist. Nach dem ersten Trailer gibt es aber auch skeptische Stimmen.

Kann Pokémon Legends: Arceus die Fan-Erwartungen erfüllen?

Pokémon-Fans können sich auf zwei neue Spiele freuen. Neben dem Remake für Pokémon: Diamant und Pokémon: Perl wurde auch ein komplett neues Open-World-Abenteuer angekündigt. Auf Reddit diskutieren die Spieler jetzt darüber, ob Pokémon Legends: Arceus (im Deutschen - Pokémon-Legenden: Arceus) genau das ist, was sie sich immer gewünscht haben.

Der User IanMazgelis schreibt, dass es ein The Legend of Zelda: Breath of the Wild mit Pokémon sein könnte. Auch wenn er geringe Erwartungen gehabt habe, sei er jetzt glücklich, dass der Entwickler GameFreak etwas Neues ausprobiert. Sein Post konnte inzwischen mehr als 45.000 Upvotes erreichen. In den Kommentaren stimmen ihm viele Fans zu. Neben der offenen Welt freuen sie sich auch über das neue Setting, das vom feudalen Japan inspiriert zu sein scheint.

Pokémon-Fans zweifeln an neuem Open-World-Spiel

Die Fans sind jedoch noch nicht vollkommen von Pokémon-Legends: Arceus überzeugt. Der User AmBozz schreibt, dass GameFreak vor allem an der Grafik und den Animationen arbeiten sollte. User Masterofkneews stimmt ihm zu und ergänzt, dass die Framerate im Trailer bereits nicht gut aussah. Zusätzlich haben einige Spieler nur wenig Vertrauen darin, dass es den Entwicklern gelingt, eine lebendige offene Welt zu erschaffen.

Der User Ace Archangel begründet dies damit, dass GameFreak noch nie ein Spiel wie Zelda: Breath of the Wild oder The Elder Scrolls 5: Skyrim entwickelt habe. Wenn es in der Welt nichts zu tun gibt, außer sie zu erkunden und Pokémon zu fangen, könnte es schnell langweilig werden. Trotzdem sei dies das Spiel seiner Träume. Darum hofft er, dass es GameFreak gelingt, die Erwartungen zu erfüllen.

Bevor Pokémon-Legends: Arceus im Frühjahr 2022 erscheint, habt ihr noch jede Menge Zeit, um Pokémon: Schwert und Schild nachzuholen:

Pokémon Schild - [Nintendo Switch]

Auf der PS4 können wir euch wärmstens den Pokémon-Klon Nexomon: Extinction empfehlen:

Die Fans freuen sich auf Pokémon-Legends: Arceus. Einige haben jedoch noch Zweifel. Was denkt ihr über die Neuankündigung? Besucht gerne unsere Facebook-Seite und schreibt es uns dort in die Kommentare.