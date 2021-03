GTA Online: Gibt es einen geheimen Boss, der alles steuert?

Gibt es einen geheimen Gangsterboss in GTA Online, der alles aus dem Hintergrund steuert? Bildquelle: Getty Images / master1305.

Geld, Macht, Autos - nach fast acht Jahren Gangster-Erfahrung in GTA Online besitzen die Spieler eigentlich alles. Kürzlich äußerte ein Fan allerdings einen furchtbaren Verdacht. Könnte es sein, dass sie in GTA Online an der Nase herumgeführt werden?

GTA Online: Neuer DLC bringt Fans zu einer furchtbaren Theorie

In GTA Online können die Spieler als Gangster um Macht und Reichtum kämpfen. Seit Einführung der Wirtschafts-DLCs ist es außerdem möglich, eigene Unternehmen in GTA Online zu gründen, um Drogen und andere Waren zu verkaufen. Mit dem "The Cayo Perico Heist" kam letztes Jahr außerdem ein neuer Schauplatz hinzu, auf dem die Spieler den Gangster-Baron El Rubio ausrauben können.

Kürzlich äußerte der Reddit-User chris95rx7500 hierzu einen furchtbaren Verdacht. Könnte es sein, dass die Spieler sich selbst einen Streich spielen? Oder dass jemand heimlich aus dem Hintergrund die Fäden in GTA Online zieht?

„Was ist, wenn El Rubio derjenige ist, der Geld, Gras und Kokain von unseren MC-Geschäften kauft? Und dann überfallen wir die Insel, um unseren Scheiß zurückzustehlen“, schreibt der Fan auf Reddit.

Die Community von GTA Online ist fassungslos, an der Theorie könnte etwas dran sein. Reddit-User Sampleswow geht sogar noch einen Schritt weiter und vermutet, dass El Rubio selbst dahinter steckt. „Was ist, wenn El Rubio der Fechter ist und wir ihn dafür bezahlen, dass er seine Sachen wegen Versicherungsbetrugs stiehlt? Und er zahlt uns nur einen kleinen Schnitt, damit wir es wieder tun.“

Zunächst bleibt es nur eine Theorie. Es bleibt abzuwarten, ob Entwickler Rockstar einen solchen Twist für einen weiteren Story-DLC in GTA Online vorgesehen hat oder ob es nur bei einer lustigen Vermutung bleibt. Die Fans sind jedenfalls an dem Fall dran und suchen weitere Hinweise in GTA Online.

