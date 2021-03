Reddit-User CapnFlam ist schockiert: Er wurde in Cyberpunk 2077 von seinem eigenen Motorrad verraten.

Auch wenn in Cyberpunk 2077 Mord und Intrigen an der Tagesordnung stehen, hätte ein Reddit-User mit diesem Verrat niemals gerechnet, der ihm kürzlich in Cyberpunk 2077 widerfahren ist. Jetzt scheinen sogar die persönlichen Fahrzeuge ihre eigenen Pläne zu haben.

Cyberpunk 2077: Motorräder wollen die Weltherrschaft

Trotz des katastrophalen Releases konnte Cyberpunk 2077 eine treue Fanbase aufbauen, die gerne Gangster-Abenteuer in der SciFi-Stadt erlebt. Kürzlich wurde allerdings der Reddit-User CapnFlam auf einem dieser Abenteuer unerwartet von seinem engsten Verbündeten verraten: von seinem Motorrad. Einen Beweis-Clip veröffentlichte er im Forum, den ihr euch hier ansehen könnt:

Als der Spieler sein Motorrad in Cyberpunk 2077 zu sich ruft, will er sofort aufsteigen. Aber stattdessen fährt das Motorrad einfach weiter. Reddit-User CapnFlam läuft ihm noch ein Meter hinterher, aber dann gibt er es auf. Sein Bike verfolgt offenbar eigene Pläne. Löblich ist, dass es sich trotz seines rebellischen Verhaltens weiterhin an die Verkehrsregeln hält.

Die "Cyberpunk 2077"-Community amüsiert sich köstlich und leistet dem verratenen Spieler Beistand. Während einige Fans sich schon einen passenden Titel für die Abenteuer des rebellischen Bikes überlegen, fragen sich andere, ob es möglich ist, auf einem rebellischen Auto zu surfen. Ein sehr lustiger Bug, der gleichzeitig auch viel Stoff für absurde Verschwörungstheorien in Cyberpunk 2077 gibt.

CYBERPUNK 2077 - PS4, Xbox One, PC

Die Fans haben entschieden: Diese PS4-Spiele gehören auf den Olymp:

In Cyberpunk 2077 wurde ein Spieler von seinem eigenen Motorrad verraten. Die Community rätselt nun, was die rebellischen Bikes vorhaben und wie ein guter Titel für ihre Abenteuer lauten könnte. So katastrophal der Release von Cyberpunk 2077 auch abgelaufen ist, über die Zeit haben die Bugs ihren eigenen charmanten Humor entwickelt.