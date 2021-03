Valheim: Spieler jagen nach dem geheimen Schiff

Spieler haben in Valheim ein geheimes Schiff entdeckt. Das Entscheidende fehlt allerdings noch. Bildquelle: Getty Images / Tetiana Lazunova.

Die Wikinger von Valheim können nicht nur das Land unsicher machen. Wenn sie wollen, können sie auch mit eigenen Schiffen in See stechen. Kürzlich entdeckten die Valheim-Spieler hierbei ein geheimes Schiff, das Rätsel aufgibt. Was plant der Entwickler damit?

Geheimes Schiff in Valheim gibt Rätsel auf

Das Survival-Spiel Valheim beherrscht zurzeit Steam. Die PC-Spieler lieben es, als Wikinger Monster zu bekämpfen und Siedlungen zu gründen. Es gibt viele Gründe, warum Valheim so beliebt ist, aber einer davon sind seine Geheimnisse, zu denen sich kürzlich ein neues hinzugesellt hat.

Für gewöhnlich können die Spieler nur drei verschiedene Schiffe bauen, aber nun haben sie im Spiel-Code ein viertes entdeckt: das Trailer-Schiff. Neben einem Stoff-Dach verfügt es auch über Fässer und Kisten.

Das Trailer-Schiff in Valheim: Es zu besitzen, ist nicht schwer. Aber sein Rezept bleibt unbekannt. Bildquelle: YouTube/Aurélien Vivet

Braucht ihr Hilfe? So könt ihr Eikthyr besiegen und eine Spitzhacke herstellen

Das Trailer-Schiff kann bis jetzt weder in Valheim gefunden noch gebaut werden. Um es zu erhalten, müssen Spieler (via YouTuber Aurélien Vivet) einen eigenen Server besitzen und die Konsole über die F5-Taste aufrufen, Cheats per "imacheater" aktivieren und anschließend den Befehl "spawn Trailership" eingeben.

So cool das Schiff auch aussieht, es lässt sich leider nicht verwenden. Die Spieler können sich lediglich hineinsetzen, aber nicht das Ruder greifen. Die Fans vermuten, dass Entwickler Iron Gate AB es entweder per Update noch in das Spiel einfügen wird oder dass es - wie der Name schon sagt - nur für den Trailer gedacht gewesen ist.

Ihr wollt lieber ein "Triple A"-Abenteuer mit guter Story und hübscher Open World? Dann schaut euch gerne AC Valhalla an:

Assassin's Creed Valhalla [PS4, Xbox One, PC, PS5, Xbox Series]

Michael (thaner0s auf Twitch) erklärt euch, was Valheim so besonders macht:

Die Valheim-Spieler haben ein geheimes Schiff im Survival-Spiel entdeckt. Bisher kann es leider noch nicht für die Seefahrt eingesetzt werden. Die Fans warten nun darauf, dass der Entwickler es per Update einfügt oder dass Modder sich der Sache annehmen werden. Sicher nicht das letzte Geheimnis in Valheim.