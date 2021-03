Dark Souls-Fans freuen sich. Neues Gameplay für Elden Ring wurde geleakt. Bildquelle: Getty Images/ Deagreez

Seit fast zwei Jahren warten Fans auf ein Lebenszeichen von Elden Ring. Einige Spieler fragten sich bereits, ob das "neue Dark Souls" überhaupt existiert. Ein geleakter Trailer zeigt jetzt jedoch endlich neue Szenen und sogar Gameplay.

Elden Ring: Fans freuen sich über geleakten Trailer

In einem Ankündigungstrailer auf der E3 2019 hatte FromSoftware Elden Ring vorgestellt und die Fans in Aufregung versetzt. Seitdem warten sie begierig auf Informationen zu dem "neuen Dark Souls", an dem auch der "Game of Thrones"-Autor George R.R. Martin arbeitet.

Jetzt sind endlich einige Szenen aufgetaucht, die sogar Gameplay zeigen. Auch wenn die Qualität des von einem Bildschirm abgefilmten Videos zu wünschen übrig lässt, zeigen die Videos genau das, was Fans von einem FromSoftware-Spiel erwarten: Drachen, skurrile Monster, Skelette, große Schwerter und Magie. Der Spieler scheint erstmals auch auf einem Pferd reiten können, um von dort aus auf seine Feinde anzugreifen.

Bei einem der geleakten Videos scheint es sich um den nächsten Trailer für Elden Ring zu handeln. Wie für FromSoftware üblich wird dieser von einer finsteren Stimme eingesprochen, die nur kryptische Hinweise auf die Story des Spiels verrät. Leider endet das Video, bevor ein Release-Datum gezeigt wird.

Die Fans auf Reddit sind überglücklich über das Lebenszeichen von Elden Ring. Sie fragen sich jedoch, wie es überhaupt möglich war, den Trailer in einer derart niedrigen Auflösung abzufilmen. Einige Spieler waren zuvor so frustriert über die lange Wartezeit, dass sie beschlossen haben, Elden Ring kurzerhand selbst zu entwickeln.

Einige geleakte Videos zeigen endlich neue Szenen aus Elden Ring. Fans auf Reddit sind von dem lang ersehnten Lebenszeichen des "neuen Dark Souls" begeistert.