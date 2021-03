Genshin Impact: Heldin Hu Tao ist im neuen Gebet "Augenblick des Erblühens" verfügbar

Das Gebet "Augenblick des Erblühens" gibt euch die Chance, Pyro-Charakter Hu Tao zu erhalten.

Ab sofort habt ihr in Genshin Impact die Chance, euch die neue Pyro-Figur Hu Tao zu sichern. Wir verraten euch alle Details rund um das das neue Gebet "Augenblick des Erblühens."

Augenblick des Erblühens: So lange ist das Gebet online

Das Gebet "Augenblick des Erblühens" ist ab dem 02. März 2021 um 18.00 Uhr verfügbar und ist noch bis zum 16. März 2021 14:59 Uhr (Serverzeit) im Spiel enthalten. Ein Mindesthöhe der Abenteuerstufe wird nicht vorausgesetzt.

Augenblick des Erblühens auf PS4 und PC: Sichert euch Hu Tao

Während des Aktionszeitraums steigt die Wahrscheinlichkeit stark an, euch besondere Charaktere per Gebet zu sichern.

5-Sterne-Figur "Pflaumenduft bei Tauwetter – Hu Tao (Pyro)"

4-Sterne-Figur "Edelmütiger Jüngling – Xingqiu (Hydro)"

4-Sterne-Figur "Küchenfee des Volkes – Xiangling (Pyro)"

4-Sterne-Figur "Spuren im schmelzenden Schnee – Chongyun (Kryo)"

Die vielfältigen Fähigkeiten der neuen 5-Sterne-Figur Hu Tao könnt ihr euch im Video ansehen:

Lohnt es sich, in Hu Tao zu investieren?

Hu Tao wird in erster Linie die Rolle des DPS annehmen und ist zudem vom Typ Pyro – dem vermeintlich besten Element im Spiel. Wenn euch ein Pyro-DPS fehlt, dann ist Hu Tao womöglich eine gute Wahl für euch. Was zudem für den Banner spricht, sind die sehr guten 4-Sterne-Figuren. Chongyun, Xiangling und vor allem Xingqiu sind fantastische Support-Charaktere, die nicht nur in einem Pyro-Team eine gute Figur machen.

Beachtet, dass die limitierten Figuren dieser Aktion nicht im Standardgebet "Wanderlust" erhältlich sein werden.

Während das Gebet verfügbar ist, könnt ihr außerdem per "Probelauf" die neuen Figuren ausprobieren. Somit könnt ihr die neuen Charakter im Rahmen einer festgelegten in einem Dungeon auf Herz und Nieren testen. Sobald ihr die notwendigen Herausforderungen absolviert habt, erhaltet ihr außerdem eine Belohnung für eure Mühe.