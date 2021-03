Minecraft in Mario Kart? Fan erschafft perfekten Mix aus beiden Welten

Ist Minecraft-Steve Mario im Kart Fahren dicht auf den Fersen? In diesem Traum-Szenario ist das möglich!

Wie würde sich Minecraft in Mario Kart machen? Ein Fan erschafft eine beeindruckende Strecke im Minecraft-Design und präsentiert sein Minecraft Kart jetzt in einem YouTube-Video.

Minecraft-Steve in Mario Kart?

Sein Nintendo-Debüt feierte Minecraft-Steve vor nicht allzu langer Zeit in Super Smash Bros. Ultimate und hat damit zwei mächtige Franchises und Fangemeinschaften zusammengeführt.

Wie wäre es jetzt mit einer Minecraft-Strecke im beliebten Nintendo-Klassiker Mario Kart? Ein ambitionierter Fan und Modder macht diesen Traum jetzt wahr und präsentiert ein unglaublich hochwertiges Video, welches glatt von Nintendo selbst stammen könnte:

Im Video tritt Minecraft-Steve im Minecraft Ring gegen die gewohnten Kontrahenten aus Mario Kart an und kann ebenso auf die bekannten Items des Rennspiels zurückgreifen. Die Item-Container sind passend im Minecraft-Stil als Truhen designt. Auch die verschiedenen Biome dürften Minecraft-Fans mehr als bekannt vorkommen. Münzen verwandeln sich in niedliche Goldbarren und auch sonst ist alles stimmig dem Survival-Abenteuer nachempfunden.

Wo gibt es die Minecraft-Strecke?

Leider finden sich keine genauen Informationen dazu, ob ihr die Strecke auch in euer Mario Kart einbauen könnt. Nintendo selbst bietet leider keinerlei Möglichkeiten, um solche Strecken nachzubauen. Der Ersteller nennt sich RiazorMC auf YouTube und hat noch etliche weitere Minecraft- und Nintendo-Videos im Repertoire.

Die Spieler zeigen sich begeistert in den Kommentaren unter dem Video und wünschen sich diese Strecke zum selber befahren. Der interessante Looping könnte der Regenbogenstrecke aus Mario Kart definitiv Konkurrenz machen und würde sicherlich für viele heitere Stunden sorgen.

RiazorMC hat definitv ein interessantes Crossover zwischen Minecraft und Mario Kart geschaffen, und wer weiß, vielleicht fühlen sich Microsofts Mojang und Nintendo jetzt inspiriert, eine Kooperation anzustreben. Abnehmer würden sich sicherlich viele finden.

