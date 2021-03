Ein Mittelalter-RPG lässt euch auf absurde Weise foltern. Bildquelle: Getty Images/ master1305

Dem Mittelalter mangelt es nicht an grausamen Foltermethoden. Ein beliebtes Strategie-RPG lässt euch eure gefangenen Feinde jetzt jedoch auf eine sehr viel kreativere Art und Weise quälen.

Mittelalter-RPG stellt absurde Foltermethode vor

Das Mittelalter ist auch als Zeitalter der Ritter und Minnesänger bekannt. Das Strategie-RPG Crusader Kings 3 beweist jetzt, dass die musikalischen Darbietungen nicht nur Freude bereiten können. Ein neues Update bringt jetzt ein beliebtes Feature des Vorgängers zurück.

Der Entwickler Paradox Interactive beschreibt in einem neuen Entwicklertagebuch, wie ihr mir Poesie eure schlimmsten Feinde foltern könnt. Falls euch die Streckbank in eurem Kerker nicht mehr ausreicht, werdet ihr den Gefangenen zukünftig stundenlang eure schrecklichsten Werke vortragen können. Natürlich könnt ihr auch selbst im Verlies eines grausamen Dichters enden. Neben einem lebenslangen Trauma setzt die Interaktion das Opfer unter eine gewaltige Menge an Stress, wodurch seine Lebenszeit dramatisch verkürzt wird.

Beliebtes Feature kehrt in Crusader Kings 3 zurück

Die Fähigkeit, Gedichte schreiben zu können, eignet sich natürlich nicht nur für die Folter. Paradox Interactive hat das Feature aus Crusader Kings 2 überarbeitet und mit einigen neuen Elementen ergänzt. So kann euer Herrscher jetzt Gedichte mit verschiedenen Themen verfassen und diese an Familie, Freunde oder Untertanen verschicken. Die Reaktion hängt natürlich vom Inhalt ab.

Auf Reddit wird die Neuerung ebenfalls freudig aufgenommen. Ein User schreibt, dass er sich darüber freut, dass Features aus dem Vorgänger erweitert werden und in Crusader Kings 3 erneut auftauchen.

Wenn ihr Abenteuer im Mittelalter erleben wollt, können wir euch Kingdom Come: Deliverance empfehlen. Ihr könnt ihr es euch im PlayStation-Store ansehen:

Paradox Interactive bringt für Crusader Kings 3 eine beliebte Foltermethode zurück. Zukünftig werdet ihr euren schlimmsten Feinden wieder schlechte Gedichte vortragen können. Die Streckbank wäre eine gnädigere Wahl.