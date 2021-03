The Last of Us 3 & neues Uncharted: Fans spekulieren über neue Hinweise

Naughty Dog deutet neue Spiele an: Könnten The Last of Us 3 und ein neues Uncharted gemeint sein?

Der Vizepräsident von Naughty Dog macht Andeutungen zu neuen Spielen, die die Fans träumen lassen. Aufgrund seiner bisherigen Arbeit an Spielen wie der Uncharted-Reihe und The Last of Us öußern sich viele Spieler optimistisch.

Naughty Dog macht Andeutungen auf neue Spiele

Erst letztes Jahr hat The Last Of Us 2 noch für Schlagzeilen gesorgt – einige Spieler und Kritiker liebten die brutale Fortsetzung der emotionalen Geschichte rund um Ellie und Joel, andere äußerten sich zornig über das Sequel und bombardierten sogar Schauspieler mit Hass-Nachrichten. Obwohl das Alles noch gar nicht so lang her ist, scheinen die Spieler wieder bereit für ein neues Spiel zu The Last Of Us zu sein.

Die Diskussion um das Thema einer Fortsetzung wird dieses Mal von niemand geringerem als Neil Druckmann entfacht. Der Game-Director und Vizechef von Naughty Dog deutet in einem Tweet nun nämlich ein paar neue Spiele an:

If you tweet at me, asking about a future project, I can’t say anything... Please stay patient. We have several cool things we can’t wait to share with you. As soon as we can, we will! ❤️ pic.twitter.com/kzzCmvS5a0 — Dr. Uckmann (@Neil_Druckmann) March 2, 2021

„Wenn ihr mir tweetet um mich nach Zukunftsprojekten zu fragen, kann ich Nichts dazu sagen. Bitte geduldet euch. Wir haben mehrere coole Sachen, die wir kaum erwarten können mit euch zu teilen. Sobald wir es können, werden wir das auch tun!“

Was sagen die Fans?

Laut gamesradar ist die Tatsache, dass Naughty Dog an etwas Neuem arbeitet, Nichts allzu Überraschendes. Immerhin gab es bereits angebliche Leaks zum „The Last Of Us 2“-Multiplayer sowie Stellenausschreiben für ein neues Singleplayer-Spiel.

Was die Fans dennoch erfreut, ist die Formulierung „mehrere coole Sachen“, die nun offiziell von einem Entwickler ihrer Lieblingsspiele kommt. In den Kommentaren wird wild spekuliert – auf der Wunschliste der Fans stehen unter anderem The Last Of Us 3, ein neues Uncharted-Spiel oder sogar Jak 4. Auch zum bereits angekündigten Multiplayer-Modus zu The Last Of Us 2 wünschen sich einige Spieler neue Infos.

Neil Druckmann, Vizepräsident von Naughty Dog, versichert den Fans: Es sind mehrere coole Projekte in der Mache. Fans freuen sich nun auf mögliche Neuigkeiten zur Uncharted-Reihe, Jak 4 oder eben The Last Of Us. Was würdet ihr euch Neues von Naughty Dog wünschen? Schreibt es uns gern in die Kommentare auf Facebook!