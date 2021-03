Minecraft wird noch größer: Neues Update haut Fans aus den Socken

Bilder des neuen Minecraft-Updates beeindrucken die Fans. Bildquelle: Getty Images/ AaronAmat

Minecraft ist durch seine zufallsgenerierte und unendlich große Welt zu einem der erfolgreichsten Spiele aller Zeiten geworden. Auch jetzt wird es noch erweitert. Bilder des neuen Updates lassen die eckigen Welten noch beeindruckender wirken.

Was bringt das neue Minecraft-Update?

Fans auf Reddit staunen aktuell über das neue Update für Minecraft. Der User ariarirrivederci zeigt in einem Screenshot, wie sehr sich die blockigen Welten in der 1.17-Version der Bedrock Edition verändern werden.

Das Bild zeigt einen direkten Vergleich zwischen dem bereits existierenden "Extreme Hills"-Biom mit dem neuen Mountains-Biom. Der Unterschied ist gewaltig. Die neuen Berge sind nicht nur höher, sondern wirken auch realistischer. Statt vieler flacher Plateaus sind deutlich mehr schneebedeckte Bergspitzen zu sehen.

User Qroqo präsentiert in einem Video noch deutlicher, wie unterschiedlich die neuen Berge aussehen können. Auf den höchsten Bergspitzen sind nur noch schneebedeckter Fels und Eisblöcke zu finden. Auch in den Kommentaren zeigen sich die Spieler begeistert von dem neuen Update. Sie können es kaum erwarten Tunnel in die Berge zu graben oder ein Skigebiet auf der Spitze zu errichten.

Minecraft ist aktuell in die traditionelle Java-Edition und die neuere Bedrock-Edition unterteilt. Das "Caves and Cliffs"-Update, in dem auch die Berge überarbeitet werden, soll im Sommer diesen Jahres für beide Versionen erscheinen. Die beeindruckenden Bilder stammen von einer Beta für die Bedrock-Edition, die Fans jetzt bereits ausprobieren können.

Fans freuen sich auf das neue Minecraft-Update, das riesige Gebirge ermöglicht. Was sagt ihr zu den neuen Welten, die ihr im Sommer erkunden könnt?