Die Releases der Kalenderwoche 10.

Schießen, bauen, kämpfen und hüpfen: Die kommende Woche zeigt sich von einer zwar sparsamen, aber dafür sehr kunterbunten Seite.

Apex Legends | 9. März

Switch

Über zwei Jahre nach dem Release für PC, PlayStation 4 und Xbox One erhält nun auch die Nintendo Switch Besuch von Apex Legends. Mit dabei sind sämtliche Inhalte des Free2Play-Shooters, der erst vor wenigen Wochen in die Saison 8 gestartet ist. Auf aktuell zwei verschiedenen Maps tretet ihr entweder im Duo oder im Trio gegen bis zu 57 andere Spieler an. Das Team, welches am Ende noch lebt, gewinnt das laufende Match des Battle Royale.

Die Switch-Version unterstützt Crossplay mit den anderen Plattformen. Darüber hinaus erhalten Spieler auf der Nintendo-Konsole sofort 30 Stufen im aktuellen Battle Pass freigeschaltet und doppelte Erfahrungspunkte in den ersten beiden Wochen.

APEX Legends: Champion Edition - [Nintendo Switch] (Code in der Box - enthält keinen Datenträger)

Stronghold: Warlords | 9. März

PC

Die Stronghold-Reihe kann bereits auf eine ziemlich große Historie zurückblicken. Mit Stronghold: Warlords geht es nun in ein gänzlich neues Szenario, nämlich den Fernen Osten zwischen dem 3. und 12. Jahrhundert. Das grundlegende Spielprinzip bleibt dabei erhalten: Ihr baut eure Festung auf, rekrutiert Einheiten und belagert Kontrahenten. Neu sind die Warlords auf dem Schlachtfeld, die über spezielle Fähigkeiten und Eigenschaften verfügen.

Im neuen Stronghold-Spiel geht es in Richtung Fernost:

Wie bereits die Vorgänger findet der Release von Stronghold Warlords exklusiv auf dem PC statt. Eine Konsolenversion ist bisher nicht geplant.

Crash Bandicoot 4: It's About Time | 12. März

PS5 / XSX / Switch

Activision und Entwickler Toys for Bob haben dem wohl bekanntesten (und vermutlich einzigen) Videospiel-Beuteldachs im vergangenen Jahr einen erfolgreichen vierten Teil spendiert. Nun darf Crash Bandicoot 4: It's About Time noch drei weitere Plattformen mit einem Release unsicher machen: PlayStation 5, Xbox Series X/S und die Nintendo Switch. Inhaltlich gibt es dabei keine Änderungen, euch erwartet das komplette Jump'n'Run-Paket, welches im spieletipps-Test zu überzeugen wusste.

Der Beuteldachs Crash meldet sich zurück:

Technisch gibt es zumindest auf den beiden Next-Gen-Konsolen Unterstützung von 4K-Auflösungen und 60 Bilder pro Sekunde. Hinzu kommen schnellere Ladezeiten. Auf der Nintendo Switch wird hingegen im Docked-Zustand eine 1080p-Auflösung mit 30 Bildern pro Sekunde angepeilt.

Pascal's Wager | 12. März

PC

Von iOS und Android auf den PC: Entwickler TipsWorks bringt sein Action-Rollenspiel Pascal's Wager auf eine neue Plattform. Im Release der Definitive Edition ist das Basisspiel inklusive aller bisher veröffentlichten Zusatzinhalte enthalten. Hinzu kommen zahlreiche technische Verbesserungen, darunter eine Unterstützung für 4K-Auflösungen, unbegrenzte Bildwiederholrate, freie Tastenbelegung und mehr.

Auf den ersten Blick erinnert Pascal's Wager zaghaft an die "Dark Souls"-Reihe. Euch erwartet eine düstere Welt, in der mächtige und knallharte Bosse auf euch warten. Dabei habt ihr die Wahl zwischen fünf verschiedenen Charakteren, die jeweils ihren eigenen Kampfstil verfolgen. Für Spieler, die es etwas einfacher mögen, gibt es zudem einen Einsteiger-Schwierigkeitsgrad.

Die kommende Woche definiert sich durch Veröffentlichungen bereits bekannter Spiele: Egal ob auf dem PC oder den Konsolen. Immerhin dürfen sich Strategie-Spieler über einen neuen Serienteil von Stronghold freuen.