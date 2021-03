GTA Online: Ab April müsst ihr euch euer Gratis-Geld selbst abholen

Die faulen Zeiten sind vorbei – wer Geld will, soll es sich selbst holen!

PS-Plus-Besitzer aufgepasst! Wollt ihr weiterhin ganz einfach 1.000.000 GTA-Dollar im Monat einsacken? Dann müsst ihr fortan selbst aktiv werden – die automatischen Überweisungen sind nämlich bald passé.

GTA Online zwingt euch, etwas für euer Geld zu tun

Wenn ihr Abonnenten des Services PlayStation Plus seid und GTA Online auf eurer PS4 spielt, bekommt ihr aktuell einen monatlichen Bonus von 1.000.000 GTA-Dollar gutgeschrieben. Einfach so. Dafür müsst ihr euch lediglich bei GTA Online einloggen und zack! – ist euer Geld auf dem Konto. So bleibt mehr Zeit, die Welt zu erkunden und mysteriöse Begegnungen mit anderen Spielern, beispielsweise der aktuell marodierenden BMX-Gang zu haben.

So war zumindest die Theorie. In der Praxis funktionierte dieser Vorgang nicht so reibungslos, wie es die Spieler gern gehabt hätten. Bis zu 72 Stunden mussten Spieler auf ihr Geld warten, was bei vielen zu Frust führte. Rockstar hat allerdings eine Lösung für das Problem: Ab dem 1. April müsst ihr euer Geld selbst abholen!

Ihr wollt noch mehr Geld? Die Megalodon Cash Card für 8.000.000 GTA-Dollar ist gerade um 15 Prozent reduziert:

So kommmt ihr in GTA Online an euer Geld

Wenn ihr auch scharf auf eure Millionen seid, müsst ihr euch diese im PlayStation Store über den Tab von GTA 5 abholen. Der Vorteil: Euer Geld soll binnen Minuten auf eurem Ingame-Konto landen. Die Aktion lohnt sich – bis zum PS5-Release von GTA Online soll sie andauern und euch Monat für Monat zu Millionären machen. Die Motivation ist klar – ihr sollt bei der Stange gehalten werden. Es ist aber auch schwer, „Nein“ zu Gratis-Geld zu sagen.