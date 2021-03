Einige Valheim-Spieler sind echte Helden. (Bild: Iron Gate//Getty Images/Bullat Silvia)

In Valheim zu sterben kann euch um viele Stunden Spielzeit zurückwerfen. Gut, dass die Community Helden hat, die zur Rettung herbeieilen. Diese Gruppe Wikinger hat eine ehrenvolle Mission.

Valheim-Spieler retten andere in der Not

In Survival-Spielen wie Valheim ist es üblich, dass der Tod mehr Folgen hat, als nur beim letzten Speicherpunkt zu starten. All eure Ausrüstung und Beute bleibt bei eurem Körper zurück. Wenn dieser am anderen Ende der Map liegt, kann es schwer werden, die Sachen zurückzubekommen.

Häufig tritt der Tod durch das unerwartete Zusammentreffen mit einem viel zu starken Gegner ein, manche Spieler überschätzen sich auch einfach. Was dann bleibt, ist häufig der Neuanfang oder der meist nackte Rettungsversuch des eigenen Hab und Gut.

In Valheim gibt es jetzt eine weitere Möglichkeit. Ihr könnt das BRS anheuern. Die Wikinger des „Body Recovery Squad“ helfen Spielern, die in Not geraten. Über einen eigens dafür angelegten Discord-Server können Spieler eine Gruppe dieser gut ausgerüsteten Valheim-Veteranen anheuern.

Ein einfaches „SOS“-Emoji im Channel genügt und ein Operator, so nennen sich die Squad-Mitglieder, setzt sich mit euch in Verbindung. Dann wird der Auftrag besprochen und eine Bande von kampferprobten Spielern kommt auf euren Server und rettet mit euch eure Ausrüstung.

Eine Gegenleistung wollen die BRS-Mitglieder nicht haben, es sind schließlich Wikinger von Ehre.

Selber ein BRS-Wikinger werden

Wer möchte, kann sich der Gruppe sogar anschließen. Es gibt ein Google-Formular, mit dem sich Interessenten bewerben können. Wenn sie ausgewählt werden, folgt ein ausgiebiges Training der neuen Operator, die Rettungsmissionen sind nämlich nur etwas für Profis.

Communitys bringen häufiger solche Gruppierungen vor. So gibt es in der Weltraum-Simulation Elite: Dangerous zum Beispiel eine Gruppe namens Fuel Rats, die gestrandete Piloten retten.