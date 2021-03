16 Videospiele, die euch zu den Gamern machten, die ihr heute seid

Viele unserer schönsten Erinnerungen verbinden wir mit Videospielen.

Wir alle lieben Videospiele und wir alle haben diesen einen Moment in unserem Leben, an dem diese Leidenschaft einen Anfang fand. Lasst uns gemeinsam einen Blick in die Vergangenheit werfen und schauen, welche Spiele uns zu den Gamern gemacht haben, die wir heute sind.

An euren ersten Spielen hängen die schönsten Erinnerungen

Manche hat es bereits im Kindesalter gepackt, manche etwas später, doch alle haben wir etwas gemeinsam: Wir lieben Spiele. Das erste Spiel im Leben ist auch oft mit einer Erinnerung verbunden, die sich bei uns eingebrannt hat.

Das Schöne an Erinnerungen ist, dass man sie mit anderen teilen kann, so wie in der unteren Bilderstrecke.

Vom Arcade-Spiel bis hin zum C64 und dem Game Boy – uns haben viele Plattformen geprägt und uns bis heute nicht mehr losgelassen. Wir bedanken uns herzlich bei unseren Lesern für diese vielfältigen Geschichten. Sie haben uns ein Stück in eure Vergangenheit mitgenommen.