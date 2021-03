Abgefahrenes Erlebnis: Story-Game wird nur mit euren Augen gesteuert

Besonderes Story-Spiel benutzt erstaunliche Blinzel-Steuerung. (Bildquelle: Getty Images/Deagreez.)

Das fesselnde Adventure Before Your Eyes verfügt über eine einzigartige Blinzel-Mechanik, die es euch ermöglicht, das Spiel nur mit euren Augen zu steuern. Wie das besondere Abenteuer genau funktioniert, zeigen wir euch im spannenden Trailer.

Before Your Eyes: Steuert nur mit euren Augen

Das Indie-Entwicklerstudio GoodbyeWorld Games präsentiert ihr brandneues Abenteuer Before Your Eyes, in dem ihr eine persönliche Geschichte der Selbstfindung erlebt. Das Besondere: Ihr erlebt diese durch die Augen des Hauptcharakters und könnt dabei tatsächlich mit euren eigenen Augen an dem Geschehen teilnehmen. Durch euer Blinzeln in Echtzeit beeinflusst ihr alles aus der Ich-Perspektive.

Seht auch das fesselnde Story-Abenteuer im brandneuen Ankündigungstrailer an:

Before Your Eyes: Ankündigungstrailer

Was erwartet euch in Before Your Eyes?

Um die Geschichte beeinflussen zu können, registriert eure Webcam die Augenbewegungen und transportiert diese ins Spiel. Blickrichtungen und Blinzeln werden so zu spannenden Steuerungsmöglichkeiten.

In der Story des Adventures lassen verstorbene Personen ihr vergangenes Leben vor ihrem inneren Auge Revue passieren und schauen somit auf besondere Momente ihres Lebens zurück. Ihr begleitet sie als Fährmann auf ihrer Reise ins Jenseits.

Dabei könnt ihr euch per Blinzeln durch die Zeit bewegen und die verschiedenen traurigen und glücklichen Stationen des Lebens rückblickend reflektieren.

Das spannende Story-Adventure von GoodbyeWorld Games und Skybound Games erscheint am 08. April 2021 für den PC auf Steam. Falls euch das emotionale Abenteuer gefällt, könnt ihr es euch jetzt schon auf die Wunschliste setzen.

Schließt eure Webcam an und stürzt euch mit euren eigenen Augen in dieses fesselnde Story-Abenteuer. Wie gefällt euch Before Your Eyes? Was haltet ihr von der genialen Blinzel-Mechanik? Und kennt ihr ähnliche Spiele mit besonderer Steuerung?