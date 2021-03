Nintendo Switch: Fan erfüllt sich riesigen Mario-Kart-Traum

Switch-Spieler lebt den Traum. Bildquelle: Getty Images/ Denis_Vermenko

Ein Nintendo-Fan bekommt die Chance, am perfekten Ort Mario Kart 8 Deluxe zu zocken. Auf Reddit teilt er ein Bild von dem ungewöhnlichen Setup seiner Switch. Die Community beneidet ihn dafür.

Switch-Spieler findet den perfekten Ort zum Zocken

Es ist der Traum eines jeden Gamers: Einmal auf einem riesigen Bildschirm zocken. Was eignet sich dafür besser, als ein Kino. Der Reddit-User UndeadRaccoon hat Mittel und Wege gefunden, um diesen Traum Wirklichkeit werden zu lassen.

In seinem Post mit über 26.000 Upvotes zeigt er, wie er mit seinen Kollegen Mario Kart 8 Deluxe auf einer Leinwand spielt. Das Kino sei aktuell aufgrund der Coronavirus-Pandemie geschlossen. In den Kommentaren schreibt er, dass sie sich dort getroffen hatten, um Arbeiten zu erledigen. Danach wurde ihnen erlaubt, die Switch an den Projektor anzuschließen.

In den Kommentaren erzählen andere User ähnliche Geschichten. TheSunshinator schreibt, dass er in der "Nintendo Wii"-Ära ebenfalls auf einer Leinwand im Kino gezockt hat. Eine seiner besten Erinnerungen an diese Zeit sei es, Guitar Hero mit dem dort vorhandenen Sound-System zu spielen. User JTaddles wünscht, er könne ein Spiel wie das Remake von Final Fantasy 7 dort spielen. Die Geräuschkulisse müsse einfach unglaublich sein.

Einige User fragen sich jedoch, ob das Spiel so überhaupt spielbar gewesen sei. UndeadRaccoon erklärt jedoch, dass es so gut wie keine Eingabeverzögerung gab. Auf Twitter zeigt er, dass sie anschließend auch Super Smash Bros. Ultimate spielten.

Ein Spieler bekommt die Chance Mario Kart 8 Deluxe auf einer Kinoleinwand zu spielen. Was ist der größte Bildschirm, auf dem ihr jemals gezockt habt? Besucht gerne unsere Facebook-Seite und schreibt es uns dort in die Kommentare.