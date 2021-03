Das beste Gaming-Jahr aller Zeiten: Spieler haben entschieden

Reddit-User Underwhere_Overthere hat sich gefragt: Welches Gaming-Jahr war das beeindruckendste der letzten zehn Jahre?

Jahr für Jahr bringen Entwickler viele Spiele auf den Markt. Manche ernten riesigen Beifall, andere fallen enttäuschend aus. Aber welches Gaming-Jahr war das beste der letzten zehn Jahre? Ein Reddit-User hat eine Antwort, der viele Fans zustimmen.

Von Dark Souls bis Skyrim: Spieler wählen das allerbeste Gaming-Jahr

Jedes Jahr versuchen Entwickler die Spieler mit ihren Games zu begeistern, manches Jahr schneidet dabei besser als ein anderes ab. Aber welches war das beste? Der Reddit-User hat einen sehr umfangreichen Beitrag im Forum veröffentlicht, in dem er das beste Gaming-Jahr der letzten zehn Jahre kürt und analysiert. In diesem bestimmten Jahr sind unter anderem diese wegweisenden Spiele erschienen:

Die große Überraschung: Es handelt sich dabei um das Jahr 2011, das auf die meisten beeindruckenden Spiele zurückblicken kann. Über 4.000 Upvotes stimmen dieser Auszeichnung zu, auch wenn es laut den Fans auch andere Jahre gibt, die dem Meilenstein 2011 sehr nahekommen.

Von Dark Souls bis Skyrim, von Dead Space 2 bis To the Moon - das Jahr 2011 gilt in den Augen vieler Fans als das beeindruckendste Gaming-Jahr der letzten zehn Jahre. Es bleibt abzuwarten, welche Jahre noch kommen werden, um ihm diesen Thron streitig zu machen.