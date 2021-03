Bitte, Game Freak: Mach den Pokémon-Wunsch wahr. Bildquelle: Getty Images / AaronAmat

Der Ankündigungstrailer zu Pokémon-Legenden: Arceus gewährt Fans erste Einblicke in ein Pokémon-Spiel ohne Grenzen. Das Konzept der Open World ist aber nicht das Einzige, was sich die Spieler vom Neuzugang erhoffen. Hier erfahrt ihr, was sich Fans der Reihe vom neuen Spiel wünschen.

Was ist bisher zum Open-World-Pokémon bekannt?

Nach Monaten der Spekulationen und Gerüchte enthüllt Game Freak vor knapp zwei Wochen wohin es Pokémon-Fans als nächstes führen soll: zum einen soll es in den Remakes zu Pokémon Diamant und Perl zurück nach Sinnoh gehen. Zum anderen soll es in Pokémon-Legenden: Arceus zurück nach Sinnoh gehen – also noch weiter zurück. Denn im neuen Spiel der Pokémon-Macher scheint ihr nicht nur zum ersten Mal eine offene Welt bereisen zu können, sondern es verschlägt euch zurück in die Vergangenheit der Region.

Der Trailer gibt euch einen genaueren Einblick:

Was wünschen sich Spieler von Pokémon-Legenden: Arceus?

Erste Reaktionen auf den Ankündigungstrailer fallen gemischt aus. Ein großer Teil der Spielerschaft feiert das neue Konzept rund um die Open World und das Action lastige Gameplay – aber viele bangen auch um die technische Umsetzung des Spiels. Nun melden sich weitere Stimmen zu Wort, die sich etwas ganz Bestimmtes vom Spiel wünschen: Charakter-Customization.

Reddit-User JamUsagi beteuert, dass er ein großer Fan von Remakes ist. Dennoch findet er es jedes Mal erneut schade, wenn die heute gängige Charakter-Anpassung dann in den Pokémon-Remakes plötzlich nicht mehr möglich ist. Gerade weil Pokémon-Legenden: Arceus aber kein normales Remake ist und es neue Protagonisten gibt, würde es sich anbieten die individuelle Gestaltung des eigenen Charakters anpassen zu können – vor allem weil der Stil im feudalen Sinnoh besonders interessant wäre.

Die Kommentarspalte beweist, dass auch andere Fans darauf setzen. Viele wünschen sich, dass sie ihren Charakter wie einen Ninja stylen können. Andere User zeigen sich zuversichtlich, da Legends: Arceus ein komplett neues Spiel ist, bei dem dies technisch im Bereich des Möglichen wäre.

Charaktere so wie in den letzten Pokémon-Spielen nach eigenen Wünschen anpassen – das scheint ein großer Wunsch der Community zu sein, wenn es um Pokémon-Legenden: Arceus geht.