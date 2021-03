MontanaBlack gehört zu Deutschlands erfolgreichsten Streamern und ist begeisterter Fan von Mario Kart.

Rust ist Vergangenheit, jetzt geht es um Rennen: Zahlreiche deutsche Streamer treten zurzeit in Mario Kart 8 gegeneinander an. MontanaBlack und Kollegen veranstalten tausend Euro schwere Turniere.

Anfang des Jahres dominierte das Survival-Spiel Rust auf Twitch und schwappte auch nach Deutschland über. Nun gibt es einen neuen beziehungsweise eigentlich sogar wiederkehrenden Hype: Mario Kart 8.

Mario Kart 8: Turniere von und mit MontanaBlack & Co.

In den letzten Tagen war Mario Kart 8 auf Twitch Deutschland ein echter Dauerbrenner. Angefangen hat es damit, dass ein paar größere Streamer zusammen oder gegeneinander Rennen in Mario Kart 8: Deluxe gefahren sind. Schnell wurde daraus mehr: Die Streamer EliasN97 und MontanaBlack haben zwei Turniere veranstaltet.

Zahlreiche große Streamer, darunter Namen wie Knossi, Amar, unsymphatischTV und Trymacs, waren direkt mit dabei - nicht nur des reinen Spaßes wegen. Stattdessen haben die Teilnehmer bei EliasN97 um satte 6.000 Euro Preisgeld gekämpft. Im Mitschnitt könnt ihr euch das Turnier ansehen:

Im Turnier von MontanaBlack selbst waren dann sogar 7.250 Euro im Pott. Anders als bei EliasN97 mussten hier die Teilnehmer einzeln antreten und nicht im Team:

Mario Kart sorgt für Erfolg

Die Turniere und die spontanen "Mario Kart 8"-Sessions kommen bei den Zuschauern offenbar ziemlich gut an. Auf Twitch.tv schauten zwischenzeitlich in der Spitze am 7. März über 290.000 Zuschauer zu, womit Mario Kart damit sogar das meistgesehene Spiel auf der Streaming-Plattform war.

Die Gründe für den Erfolg sind vielfältig. Zum einen ist es erneut ein gemeinsames Projekt verschiedener Streamer. Zum anderen eignet sich Mario Kart bekanntlich sehr gut als Party-Spiel, bei dem in der einen Sekunde noch gelacht und in der nächsten geflucht wird - das bietet einen hohen Unterhaltungsfaktor.

Among Us, Rust, Valheim und nun Mario Kart: Twitch.tv zeigt sich in den letzten Wochen und Monaten sehr lebhaft und durchaus abwechlungsreich. Im Falle des italienischen Klempners und seinen Kumpanen kommt ein Turnier-Faktor hinzu, der Zuschauer begeistert.