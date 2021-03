Valheim: Neue Survival-Mods bringen selbst die besten Spieler an ihre Grenzen

Mods könnten euch in Valheim ins Schwitzen bringen. Bildquelle: Iron Gate / Getty Images / Victor Dyomin

Das Survival-Spiel Valheim schlug ein wie eine Bombe – und das obwohl der Survival-Part gar nicht so schwer ist, wie in anderen Spielen. Sollte euch dieser Aspekt fehlen, könnten euch die folgenden Mods gefallen.

Valheim: Hauen neue Mods sogar den stärksten Wikinger um?

Der Erfolg von Valheim hat bereits zahlreiche Modder angelockt und während viele Mods dafür da sind, euch das Spiel angenehmer oder einfacher zu machen, gibt es inzwischen auch welche, die das Überleben in dem Survival-Spiel härter machen und euch vielleicht sogar an eure Grenzen bringen.

Verhungern: Wollt ihr in Valheim verhungern können? Während jetzt vermutlich viele energisch mit dem Kopf schütteln, werden andere begeistert „Ja“ rufen.

Die Entwickler legen großen Wert darauf, dass ihr im Spiel esst. Tut ihr es nicht, werdet ihr nicht zwar nicht tot umfallen, müsst aber auch einige Vorteile verzichten. Das ist euch zu wenig Survival? Dann könnte euch die Mod „Starvation“ interessieren, die es euch möglich macht, im Spiel zu verhungern.

zum Download der Hunger-Mod für Valheim

Bisher ist es nicht lebensgefährlich, wenn ihr in Valheim fastet. Die Mod Starvation ändert das jedoch. Bildquelle: flamesoff

Das Reparieren von Gegenständen: Auch hier ist der Entwickler sehr kulant. Während es in anderen Survival-Spielen Materialien kostet, seine Waffen, Werkzeuge, die Rüstung oder Gebäude zu reparieren, ist das in Valheim alles „kostenlos“. Bisher müsst ihr lediglich an der Werkbank wild auf den Hammer klicken. Zu einfach? Dann installiert euch die Mod „Repair Requires Materials“, die euch das Ganze erschwert.

Hier könnt ihr euch die Reparatur-Mod herunterladen

Die Menge der benötigten Materialien basiert auf dem Zustand des Gegenstands. Je abgenutzter das Item, desto mehr Materialien werdem benötigt. Doch keine Sorge! Eine Konfiguration macht es euch möglich, das Ganze euren Bedürfnissen anzupassen.

Durch die Mod benötigt ihr verschiedene Materialien zum Reparieren. Bildquelle: aedenthorn

Änderungen im Kampf: Auch auf die Kämpfe könntet ihr künftig mehr Einfluss nehmen. Die „Combat Evolved“-Mod nimmt eine Reihe von Veränderungen vor. So verliert ihr etwa die Fähigkeit, Projektile zu parieren. Zusätzlich werden die Schutzzonen kleiner, die euch eure Schilde bieten.

Dank der Mods könnt ihr eurem Spielstand noch den gewissen Kick geben und euch in Valheim so neuen Herausforderungen stellen.

Mod für anspruchsvollere Kämpfe direkt herunterladen

Wusstet ihr eigentlich, dass ihr mithilfe eines Welten-Generators die Möglichkeit habt, eure perfekte Map oder verstecke Händler und mehr zu finden? Dafür benötigt ihr noch nicht einmal eine Mod oder Plug-ins, sondern nur ein von Fans erstelltes Tool.

