Sony will, dass ihr Spiele bald riechen und schmecken könnt

Ein neues Patent seitens Sony stellt innovative Ideen vor, die es euch ermöglichen sollen Videospiele auch bald zu riechen und zu schmecken. Hier erfahrt ihr, wie das Unternehmen sich das vorstellt und was das ganze für die Zukunft der PS5 bedeuten könnte.

Wie will Sony euch Spiele schmackhaft machen?

Sony hat große Pläne: Videospiele sollen bald nämlich nicht nur eure Hände und Augen, sondern auch euren Geruchs - und Geschmackssinn beanspruchen. Ein Patent vom 4. Februar 2021 legt nun offen, wie das Unternehmen diese Ideen umsetzen will, wie Game Rant berichtet.

Um die gewünschten Gerüche zu erzeugen, sollen Controller über ein paar Basis-Düfte verfügen. Diese werden dann auf Befehl des Spiels gemixt, sodass sie aufeinander reagieren und neue Gerüche erzeugen.

Die Sache mit dem Geschmack verhält sich vom Konzept her ähnlich. Hier soll ein Mundstück zum Einsatz kommen, das Geschmacksrichtungen wie süß, salzig und sauer aussenden soll. Ob sich dadurch auch herzhafte oder komplexere Geschmäcker simulieren lassen, ist bisher nicht bekannt.

Werdet ihr PS5-Spiele bald schon riechen können?

Bisher ist noch unklar, was genau Sony mit diesem äußerst interessanten Konzept vorhat. Da der Konzern aber erst kürzlich die Entwicklung der PSVR2 bestätigt hat, werden die experimentellen Ideen vermutlich erst einmal nur für die Virtual Reality konzipiert.

Es ist aber natürlich nicht auszuschließen, dass auch die PS5 selbst zukünftig etwas davon haben könnte. Der DualSense-Controller ist immerhin bekannt für sein haptisches Feedback – Warum sollte Sony es also nicht um ein weiteres cooles Feature erweitern?

Bis wir die ersten Umsetzungen des Patents sehen, dauert es bestimmt noch eine Weile. Wir halten euch auf dem Laufenden, wenn es etwas Neues über Sonys neuestes Experiment zu berichten gibt.

Sony will Gerüche und Geschmäcker in Videospiele einbringen, so ein neues Patent des Unternehmens. Ob dieses auf die PS5 abzielt oder vorerst nur ein Feature für die PSVR2 werden soll, ist noch unklar. Innovativ ist die Idee aber allemal. Was haltet ihr davon: Würdet ihr eure Lieblingsspiele überhaupt riechen wollen? Schreibt es uns gern in die Kommentare auf Facebook!