Jetzt ist es offiziell! Microsoft hat sich Bethesda unter den Nagel gerissen. Der Xbox-Chef enthüllt in einem offiziellen Blogeintrag, was man in Zukunft mit dem Studio vorhat – für PlayStation-Spieler gibt es schlechte Nachrichten.

Xbox-Chef macht klar: Einige Bethesda-Spiele kommen nicht für die PlayStation

Nach einigen Hürden hat es Microsoft doch noch geschafft! Für umgerechnet mehr als 6 Milliarden Euro hat der Mega-Konzern das Unternehmen ZeniMax Media – und damit auch den Publisher und Entwickler Bethesda – übernommen.

Doch was ändert sich jetzt für Spieler? In einem offiziellen Blogeintrag stellt Xbox-Chef Phil Spencer die groben Pläne für die Zukunft vor.

Einer von Spencers Punkten dürfte bei PlayStation-Spieler jedoch gar nicht gut ankommen:

„Mit der Übernahme der kreativen Bethesda-Teams sollten Gamer wissen, dass Xbox-Konsolen, PC und Game Pass der beste Ort sein werden, um neue Bethesda-Spiele zu erleben – einschließlich einiger neuer Titel in der Zukunft, die exklusiv für Xbox- und PC-Spieler erscheinen werden.“

Mit anderen Worten: Bethesda wird in Zukunft auch Spiele entwickeln, die nicht für Sonys PlayStation-Konsolen erscheinen. Um welche Games es sich handelt, das lässt Spencer noch offen.

Ein Blick in die Glaskugel: Was macht Xbox mit Bethesda?

Spencer versichert im Blogeintrag, dass man an der Art, wie Bethesda Spiele entwickelt, keine großen Veränderungen vornehmen will.

Was jedoch offen bleibt: Was genau hat Microsoft mit Bethesda vor? Wir könnten uns vorstellen, dass sich das Unternehmen das Studio gesichert hat, um das Angebot für den Xbox Game Pass weiter auszubauen – das scheint in den letzten Jahren ein Fokusprojekt für Microsoft zu sein.

Sollten neue Bethesda-Spiele in Zukunft zeitexklusiv für Game-Pass-Spieler zur Verfügung stehen, dürfte das die Abonnentenzahlen in dieser Zeit stark erhöhen.

Sicher ist: PlayStation-Spielern dürfte die Übernahme von Bethesda gar nicht schmecken – zumal jetzt unklar ist, ob Spiele wie Starfield oder The Elder Scrolls 6 ihren Weg auf die Sony-Konsole finden werden.