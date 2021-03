Minecraft: Höllenmaschinen bringen selbst abgebrühte Spieler ins Schwitzen

Höllenmaschinen in Minecraft sorgen für Schweißausbrüche. Bildquelle: Getty Images/ SIphotography

Minecraft-Spieler zeigen ihre diabolische Seite und bauen Maschinen direkt aus der Hölle. Auf Reddit zeigen sie ihre Ergebnisse, die selbst abgebrühte Veteranen in Panik versetzen dürften.

Minecraft: Kreative Spieler sorgen für Panik

Einige User des Minecraft-Subreddits versuchen sich gerade an einer neuen Herausforderung. Mit aufwendigen Redstone-Maschinen sorgen sie für Panik und treiben die Community in den Wahnsinn. Die sogenannten "Anxiety Machines" sind nichts für schwache Nerven.

Der User Sithoid hat sich eine besonders teuflische Konstruktion ausgedacht. Ein eingesperrter Creeper wartet direkt hinter einer zugeklappten Falltüre auf seinen Einsatz. Die Redstone-Maschine sorgt dafür, dass das explosive Finale immer wieder vermieden wird. Das unheilvolle Zischen des aufgeblähten Creepers genügt jedoch, um jedem Minecraft-Spieler einen Schauer über den Rücken zu jagen.

Der User the123king ist ein Meister des Timings. In seiner "Anxiety Machine" darf absolut nichts schiefgehen. Ein Werfer-Block feuert immer wieder brennende Pfeile auf explosives TNT ab. In den Kommentaren schreiben die Spieler, dass die Konstruktion nur auf den ersten Blick sicher aussieht. Sobald es anfängt zu laggen, sehe die Sache ganz anders aus.

Der User oliverisamazin123 weiß ebenfalls, wie er seine Mitspieler nervös machen kann. Ein automatischer Kolben verhindert immer wieder um Haaresbreite, dass ein TNT-Block aktiviert wird. Diesmal ist es jedoch nicht der Spieler selbst, der in Gefahr gerät. Stattdessen steht etwas viel Wichtigeres auf dem Spiel.

