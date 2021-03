Minecraft in Minecraft spielen? Fan sorgt für die ultimative Mineception

Jetzt könnt ihr Minecraft sogar in Minecraft spielen. Bildquelle: Mojang

Minecraft feiert schon bald seinen 10. Jahretag. Inzwischen könnt ihr das blockige Spiel auf fast jeder Plattform zocken. Ein Fan sorgt jetzt jedoch dafür, dass ihr Minecraft auch in Minecraft spielen könnt.

Minecraft in 2D ist unheimlich süß

Im November 2021 wird Minecraft bereits zehn Jahre alt. In dieser Zeit hat sich das Sandbox-Spiel zu einem der beliebtesten Games der Welt entwickelt, was vermutlich auch mit den schier unendlichen Möglichkeiten zu tun hat, die den Pixelmaurern geboten werden. Luft nach oben gibt es trotzdem, das dachte sich auch Reddit-Nutzer KevinJNguy01, der eine Mini-Version des Spiels in den großen Bruder Minecraft implementiert hat.

Trotz der offensichtlichen grafischen Einschränkungen dieser 2D-Chat-Version von Minecraft gibt es tatsächlich eine Menge zu sehen. So zum Beispiel, wie der Spieler eine Spitzhacke zückt, um einen kleinen 2D-Baum abzuholzen und einen Eimer Wasser verwendet, um einen Wasserfall zu erzeugen, um damit Lava zu löschen. Er baut sogar ein winziges zweistöckiges Haus mit Ziegeln, funktionierenden Türen und einer Leiter. Sogar das Material verhält sich wie im Original – so fällt zum Beispiel Kies zu Boden, wenn er nicht gestützt wird.

Wie könnt ihr die 2D-Chat-Version von Minecraft spielen?

Das Data Pack, das das alles möglich macht, trägt den Namen "Minecraft in the Chat". Ihr benötigt weder Mods noch Plug-ins, um es in eurem eigenen Spiel zum Laufen zu bringen. Den entsprechenden Link zum Data Pack findet ihr im Reddit-Thread.

Die nächste Frage ist, ob das 2D-Minecraft irgendwann selbst ein Chatfenster hat, in dem man Minecraft spielen kann – MineCeption!

