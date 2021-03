Valheim-Spieler hat nur Lagerfeuer und Unterhosen – und macht trotzdem alle platt

Beim YouTuber Let's Game It Out geht es regelmäßig drunter und drüber (Bildquelle Hintergrund: Iron Gate AB)

Der Hype-Train von Valheim ist immer noch mit Vollkaracho unterwegs. Ein YouTuber hat es sich zur Aufgabe gemacht, in diesem Spiel nur Chaos zu stiften – und kommt damit sogar durch. Das Resultat ist ein Lachkrampf nach dem anderen.

Valheim-Bosse ganz einfach besiegen – so gehts

Beim YouTuber Let's Game It Out bleibt selten ein Stein auf dem anderen. In seinem neusten Video widmet er sich dem aktuellen Steam-Hit Valheim und macht das Spiel auf die lustigste Art und Weise total kaputt. Nur mit Unterhosen und ein paar Lagerfeuern bewaffnet zieht er in den Kampf – und kommt damit durch. In seinem ersten Video zu dem Spiel besiegt er die ersten beiden Bosse Eikthyr und den Uralten. Und hier fängt der Wahnsinn erst an. Aber seht selbst:

Das ist nicht das erste Mal, dass der YouTuber mit seinem kreativen Weg, Chaos in Videospielen zu stiften auf sich aufmerksam macht. Unsere Kollegen von GIGA GAMES haben bereits darüber berichtet, wie Let's Game It Out in einem seiner Videos seine komplette Nachbarschaft in Die Sims 4 versklavt. Dabei fängt das Video so harmlos an. Zuerst muss sich der YouTuber ein Haus bauen, um an ein Bett und eine Werkbank zu kommen. Das Ergebnis ist ein übertrieben großes, vogelnestartiges Gebilde, das einen kompletten Baum einnimmt und wofür der halbe Wald abgeholzt wurde:

Das Eigenheim von Let's Game It Out in Valheim ist wirklich aus einer anderen Welt (Bildquelle: YouTube / Let's Game It Out)

Dann beginnt der YouTuber damit, den ersten Boss zu beschwören. Um Eikthyr zu rufen, müsst ihr vorher Hirsche jagen und ihre Köpfe auf einem Altar opfern. Um an seine Beute zu kommen, verwendet der Let's-Player ein Lagerfeuer, dass er unter seinem Gegner platziert und ihn damit anzündet. Damit erledigt er in seinem Video sowohl die Hirsche, als auch den ersten Boss. Aber auch der Uralte muss auf diese Weise daran glauben.

Nachdem Let's Game It Out die Lichtung um seinen Heimatbaum auf der Suche nach Steinen in eine Landschaft aus Schützengräben verwandelt hat, fällt ihm nämlich auf, dass er Höhleneingänge und Altäre untergraben kann. Betreffende Objekte schweben dann einfach in der Luft. So richtet er sich unter dem Altar des Uralten erst einmal wohnlich ein, bevor er den Boss des Dunkelwaldes letztendlich beschwört.

Da dieser Gegner sehr groß ist, kann er den Let's-Player unter der Plattform des Altars nicht erreichen und wird erst durch ein paar Schläge gegen sein Schienbein, dann gegen ein loderndes Lagerfeuer unter seiner Fußsohle niedergestreckt. Ach ja, eine Rüstung trägt Let's Game It Out die ganze Zeit über nicht. Direkt zu Beginn des Spiels entledigt er sich jeglicher Klamotten und hastet den Rest der Zeit in Unterhose durch die Botanik.

Von Übermut gepackt, beginnt der YouTuber anschließend damit, weitere Bosse zu spawnen und diesen Teil des Dunkelwaldes in absolutes Chaos zu stürzen. Er schließt sein Video mit den Worten „Das ist sicherlich nicht das Ende von Johnny Hotbody (Name seines Avatars)“, was auf weitere chaotische Eskapaden hoffen lässt.