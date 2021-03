Konkurrenz für Valheim? Überraschungs-Hit stürmt die Steam-Charts

Muss Valheim bald abdanken? Ein neuer Topseller macht sich in den Steam-Charts breit.

Seit einigen Wochen beherrscht Valheim unangefochten die Steam-Charts. Doch jetzt klettert ein eifriger Überraschungs-Hit die Leiter hinauf und könnte den bisherigen Spieler-Liebling bald vom Thron stürzen.

Loop Hero begeistert die Spieler

Das ungewöhnliche Rollenspiel Loop Hero ist seit etwa einer Woche erhältlich und kann schon jetzt den zweiten Platz der Steam-Charts für sich beanspruchen. Auf dem ersten Platz verweilt nach wie vor das ebenfalls überraschend erfolgreiche Valheim.

Nicht nur die Spieler auf Steam, auch Presse und diverse YouTuber halten große Stücke auf das neue RPG. Auf Steam wird das Spiel auch mit der Bewertung „Äußerst positiv“ belohnt.

Doch was für ein Spiel ist Loop Hero eigentlich? Verschafft euch im offiziellen Release-Trailer einen ersten Einblick:

Loop Hero: Offizieller Launch-Trailer

Was erwartet euch in Loop Hero?

Hinter Loop Hero stecken die Entwickler von Four Quarters und die Publisher von Devolver Digital, die für Titel wie Fall Guys: Ultimate Knockout bekannt sind. Das pixelige RPG besitzt einen interessanten Grafikstil und präsentiert sich in grober 2D-Optik.

Loop Hero kombiniert im Gameplay verschiedene Elemente und bedient sich bei der Steuerung durch die Welt einem innovativen Kartensystem. Damit verändert ihr die endlos generierte Welt und stellt euch verschiedenen Gefahren. Ihr platziert also Gegner, Gebäude und das Gelände auf jedem einzelnen Abschnitt des Abenteuers. Die Kämpfe erinnern dabei an eine rundenbasierte Mechanik, wie sie beispielsweise in einem Heroes of Might and Magic zu finden sind.

Auf der Suche nach endlosem Loot durchlauft ihr mit verschiedenen Helden immer neue zufällige Abschnitte. Dazwischen ruht ihr in einem Camp aus Überlebenden, dass ihr durch eure Loot-Abenteuer immer weiter ausbessert.

Dem Spiel wird von allen Seiten ein großer Wiederspielwert attestiert, sodass man am liebsten gar nicht mehr aufhören möchte zu spielen. Wenn ihr ebenfalls hineinschnuppern wollt, könnt ihr es euch im Steam-Shop ansehen, dort ist Loop Hero noch für kurze Zeit im Angebot.

Ein spannendes RPG, das Karten nutzt um immer einzigartige Expeditionsschleifen für euren Helden zu zaubern? Das klingt nach einer Menge Spaß. Was haltet ihr vom Überraschungs-Hit Loop Hero? Werdet ihr es euch auch zulegen? Besucht uns doch auf Facebook und schreibt uns eure Meinungen dazu gerne in die Kommentare.