Der teuerste Xbox-Controller der Welt kostet ein echtes Vermögen

Controller für knapp 200 Euro sind euch zu billig? Dann macht es doch einfach wie ein berühmter YouTuber und gießt euch einen aus purem Gold! (Bild: YouTube – Linus Tech Tips / Getty Images – filistimlyanin)

Während die Standard-Controller der neuen Xbox-Series-Konsolen rund 60 Euro kosten, schlägt die Elite-Version mit stolzen 180 Euro zu Buche. Doch im Vergleich zum wohl teuersten Xbox-Controller der Welt wirkt das spottbillig. Für diesen Controller müsstet ihr ein echtes Vermögen berappen!

Xbox-Controller aus Gold: Bekannter Tech-YouTuber scheut keine Kosten

Wie viel Geld würdet ihr für einen neuen Controller ausgeben? Bei vielen dürfte die Schmerzgrenze bei rund 60 Euro liegen – so viel kosten in etwa die neuen Modelle der PS5 und Xbox Series X/S.

Pro-Gamer greifen hingegen gerne mal zu etwas teureren Modellen, die mehr Anpassungsmöglichkeiten und Funktionen bieten. Das spiegelt sich auch im Verkaufspreis der exklusiven Modelle wider. Die bekannten Scuf-Controller kosten beispielsweise knapp 200 Euro.

Doch das ist nichts gegen den Xbox-Controller, den sich der bekannte YouTuber Linus Sebastian von Linus Tech Tips hat anfertigen lassen. Denn seine Kreation besteht aus Gold! Alleine der Materialwert des Edelmetalls liegt bei rund 58.000 Euro. Der Herstellungsprozess des Luxus-Controllers wurde im Rahmen eines Videos festgehalten, das inzwischen mehr als eine Million Aufrufe auf YouTube hat:

Ein Controller aus purem Gold: Ist das wirklich sinnvoll?

Was im ersten Moment nach einer fazinierenden Idee klingt, dürfte sich jedoch spätestens nach der ersten echten Gaming-Session als großer Fehler herausstellen – denn Gold ist ein unglaublich weiches Metall. Alleine durch das zu feste Zudrücken in spannungsgeladenen Gefechten könnte sich der Controller permanent verformen.

Um dem entgegenzuwirken, wird das Gold von der Firma Expert Castings von mit einer Legierung aus Kupfer, Zink und Silber im Verhältnis 3:1 gemischt – auf diese Weise wird der Xbox-Controller deutlich stabiler und sollte hoffentlich auch eine „Call of Duty“-Session unbeschadet überleben.

Ebenfalls nicht zu vernachlässigen: Im Gegensatz zu Plastik leitet Gold Strom extrem gut! Um einem potenziellen Kurzschluss vorzubeugen, wurde die Platine des Controllers zuvor mit mehreren Schichten eines speziellen Schutzlacks überzogen.

Ein Problem lässt sich jedoch nicht beheben: das Gewicht. Mehr als 1,5 Kilogramm bringt der Xbox-Controller aus Gold auf die Waage. Zum Vergleich: Der normale Controller der Xbox-Series-Konsolen wiegt gerade einmal 287 Gramm, die teurere Elite-Version rund 350 Gramm. Die Variante aus Gold ist also fünfmal so schwer und damit ein echter Brocken.

Erratet ihr die Spiele anhand der Button-Belegung?

Wie es sich mit einem Controller für rund 60.000 Euro spielt – das will Linus in einem seiner nächsten Videos herausfinden. Würdet ihr euch einen ähnlich teuren Controller anfertigen lassen, wenn ihr dafür das nötige Kleingeld hättet? Erzählt es uns in den Kommentaren auf Facebook!