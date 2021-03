Pokémon Diamant und Perl: Fan kreiert schöneren Remake-Trailer als Nintendo

Pokémon Diamant und Perl sahen noch nie besser aus.

Nintendo präsentiert einen ersten Trailer zu den Remakes zu Pokémon Diamant und Perl – doch nicht allen sagt der Grafik-Stil zu. Nun zeigt ein Fan mit einem atemberaubenden Trailer wie das Spiel hätte aussehen müssen um alle Spieler zu überzeugen.

Was ist zu Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle bekannt?

Nach der letzten Nintendo Direct zum Thema Pokémon ist klar: Die Fans dürfen sich nicht nur auf New Pokémon Snap freuen, dass seinen Release am 30. April feiert, sondern auch auf das brandneue Pokémon-Legenden: Arceus sowie die lang erwarteten Remakes zu Pokémon Diamant und Perl.

Die Remakes scheinen sich inhaltlich an ihrer Vorlage zu orientieren, doch der Chibi-Look missfällt vielen Spielern. Er sei zu klobig und der grafische Fortschritt der Hauptreihe hätte gerne auf die Remakes übertragen werden können. Erscheinen sollen die Spiele Ende 2021.

Wie sieht der verbesserte Pokémon-Trailer aus?

Der markante Stil der Remakes ist offensichtlich Geschmackssache – einige Fans stören sich nicht am verniedlichten Look, viele andere hoffen aber darauf, dass sich da noch einiges tun wird bis zum Release. Unter letzteren befindet sich anscheinend auch Twitter-Nutzer millenniumloops. Dieser teilt nun nämlich einen selbstgebastelten Trailer zum Spiel, den er sich selbst gewünscht hätte – bei diesem wunderschönen Trailer gibt es sicherlich keine Debatten um den Stil. So hätten die Remakes garantiert jeden Zuschauer überzeugt:

In seinem Tweet betont der Künstler, dass es sich bei dem Trailer nicht um ein echtes Spiel handelt. Er entwickelt also kein eigenes Remake, sondern hat lediglich diesen Trailer erstellt um seine eigene Vision eines „Diamant und Perl“-Remakes zu zeigen. Eine Woche hatte millenniumloops wohl an diesem kleinen Meisterwerk gesessen.

In den Kommentaren des YouTube-Videos betrauern Pokémon-Fans gemeinsam, dass die Remakes nicht wirklich so aussehen werden wie im Fan-Trailer. Vor allem die überarbeitete Trainerin Cynthia hat es den überzeugten Spielern angetan, aber auch die Umgebungen haben es in sich.

Ein Fan nimmt die Remakes von Pokémon Diamant und Perl in eigene Hände – zumindest für einen Trailer. Die Fans sind aus dem Häuschen und wünschen sich nun, dass die tatsächlichen Spiele genauso aussehen. Wie sieht's bei euch aus? Stört ihr euch am Chibi-Stil der Remakes oder seid ihr damit vollkommen zufrieden? Schreibt uns eure Meinung dazu sowie zum Fan-Trailer gern in die Kommentare auf Facebook.