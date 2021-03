Epic Game Store: Neues Gratis-Spiel endlich verfügbar

Epic Games haut mal wieder ein neues Gratis-Game raus (Bild: Paradox Interactive)

Epic Games verteilt wieder Geschenke! Diese Woche kommen vor allem Aufbauspieler auf ihre Kosten. Doch das kostenlose Spiel könnt ihr nur für kurze Zeit abstauben – beeilt euch also lieber!

Gratis-Spiel bei Epic Games: Baut euch eure eigene Mars-Kolonie

Einmal pro Woche verschenkt Epic Games neue Spiele in seinem Store. Zuletzt gab es ein spannendes Strategiespiel abzustauben, jetzt gibt es Futter für die Fans von Aufbauspielen!

Über den Epic Game Store könnt ihr euch vom 11. bis zum 18. März um 16 Uhr das Spiel Surviving Mars kostenlos sichern.

Im Spiel ist es eure Aufgabe, eine Siedlung auf dem Mars aus dem Boden zu stampfen, eure Bewohner am Leben und bei Laune zu halten und nach und nach immer weitere Teile des Planeten für euch zu erschließen. Zudem solltet ihr auch eure Forschung vorantreiben, um neue Bauoptionen freizuschalten, die euch das Überleben auf dem roten Planeten vereinfachen.

Der Trailer gibt euch einen ersten Eindruck vom Spiel:

Übrigens: Wer das Aufbauspiel lieber auf der PS4 spielen möchte, kriegt es im PlayStation Store gerade zum Aktionspreis von 8,99 Euro!

Nächstes kostenloses Spiel angekündigt: Dieses Gratis-Game gibt es kommende Woche

Ab dem 18. März könnt ihr euch dann The Fall kostenlos sichern. In der Mischung aus Adventure Puzzle und Side-Scroller-Action schlüpft ihr in die Rolle von ARID, einer künstlichen Intelligenz, die es sich in einem Kampfanzug bequem gemacht hat.

Im Launch-Trailer gibt es ersten Szenen des Indie-Hits zu sehen:

Eure Aufgabe: Den menschlichen Piloten eures Anzuges retten, der noch bewusstlos in der Metallrüstung gefangen ist. Der Indie-Hit war bereits auf Steam ein voller Erfolg – dürfte für viele Spieler also ebenfalls einen Blick wert sein.

Noch mehr kostenlose Spiele gefällig?

Was sagt ihr zu den neuen Gratis-Spielen, die Epic Games raushaut? Welche Spiele würdet ihr euch wünschen? Verratet es uns in den Kommentaren auf Facebook!