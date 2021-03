Schluss mit PS5-Bots: Bei Alternate müsst ihr beweisen, dass ihr die Konsole wirklich wollt

Alternate lässt euch die PS5 jetzt auf besondere Weise kaufen. Bildquelle: Getty Images/Cristalov.

Ihr habt die Nase voll davon, die PS5 in großer Hektik in euren Warenkorb zu befördern? Alternate sagt den nervigen Bots und Scalpern jetzt den Kampf an und gibt euch eine besondere Chance auf die begehrte Konsole.

Alternate startet ungewöhnliche PS5-Verlosung

Der Kauf der PS5 gleicht zurzeit einem hektischen Wettbewerb, in dem der Schnellste und Aufmerksamste meist die Nase vorn hat. Dazu kommen nervige Bots von Scalpern, die das Rennen meistens haushoch gewinnen.

Diesem Treiben möchte Alternate jetzt mit einer besonderen Idee entgegenwirken. Der Online-Shop verlost ganze 265 Kaufchancen auf bestimmte PS5-Bundles. 230 Bundles enthalten die Standard-Version der PS5 mit den beiden Spielen Dirt 5 und der Nioh Collection sowie 2 DualSense-Controllern für einen Preis von 719 Euro.

Die übrigen 30 Bundles bestehen aus der digitalen Edition der PS5 mit zwei DualSense-Controllern, der PlayStation-Kamera und einem PS-Plus-Abo für ganze 12 Monate bei einem Preis von 599 Euro.

PlayStation 5 | Exklusivspiele

Was müsst ihr tun, um die PS5-Bundles kaufen zu können?

Jetzt kommt der ungewöhnliche Teil der Verlosung. Um euch die Chance auf den Kauf der beiden PS5-Bundles zu sichern, müsst ihr ein Formular ausfüllen und ein Motivationsschreiben einsenden, in dem ihr erklärt, warum ihr die PS5 unbedingt kaufen möchtet.

Anschließend sucht Alternate die besten Einsendungen heraus und benachrichtigt die ausgewählten KäuferInnen per E-Mail.

Dann müsst ihr den Auftrag nur noch bestätigen und die PS5 erfolgreich bezahlen, und die Konsole wird euch zugesendet.

Hier geht’s zur Aktion von Alternate!

Eine Kaufchance auf die PS5 per Verlosung? Eine ungewöhnliche Maßnahme, um an die begehrte Konsole zu kommen. Doch immerhin können euch so keine lästigen Bots und Scalper in die Quere kommen. Bei den angebotenen PS5-Bundles bezahlt ihr übrigens einen Aufpreis im Gegensatz dazu, wenn ihr die Artikel einzeln kaufen würdet.

Alternate bietet eine außergewöhnliche Methode um an die begehrte PS5 zu kommen. Dafür müsst ihr anstatt Schnelligkeit jetzt eure Motivation für die Konsole niederschreiben. Was sagt ihr zu der Verlosung des Online-Shops? Eine brilliante Idee gegen Bots und Scalper? Oder findet ihr die Aktion völlig lächerlich? Erzählt uns auf Facebook in den Kommentaren gerne von eurer Meinung.