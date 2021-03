Skyrim: Spieler schreit seinen Gegner in eine andere Dimension

Skyrim begeistert die Community mit verrücktem Bug. Bildquelle: Getty Images/ anuwat meereewee

Auch nach fast zehn Jahren hat Bethesda noch nicht alle Bugs und Glitches in The Elder Scrolls 5: Skyrim beheben können. Auf Reddit zeigt ein Spieler jetzt, wie sein mächtiger Drachenschrei zu einem skurrilen Ergebnis führt.

Skyrim: Fans lachen über verrückten Glitch

Die Skyrim-Community hat sich inzwischen an die zahlreichen Bugs der "The Elder Scrolls"-Reihe gewöhnt. Der Reddit-User vanillaraz beweist, dass die Glitches manchmal auch Spaß machen können.

In einem Video zeigt er, wie sein Charakter gerade gegen einen Khajiit-Assassinen kämpft. Da der wendige Gegner viel aushält, beschließt er, den Drachenschrei "Eisform" zu verwenden. Getroffene Gegner werden für gewöhnlich eingefroren und dadurch gelähmt. In diesem Kampf kommt jedoch alles anders: Gerade als vanillaraz den Assassinen anschreit, setzt dieser zu einer Kampfrolle an. Mitten in der Bewegung eingefroren, schießt der Gegner plötzlich davon und rollt die Straße entlang. Wenig später kann ihn auch der Boden nicht mehr halten und er fliegt durch die Lüfte.

Skyrim-Glitch funktioniert ganz ohne Mods

Dem Skyrim-Spieler bleibt nichts anderen übrig, als seinen Gegner dabei zu beobachten, wie er wild durch den Himmel geschleudert wird. Auch eine Gruppe vorbeiziehender Riesen ist von dem fliegenden Katzen-Assassinen überrascht. Das Video hat auf Reddit bereits mehr als 22.000 Upvotes erreicht. Auch in den Kommentaren lachen die Fans über die verrückte Interaktion.

Der User vanillaraz versichert außerdem, dass er keine Mods verwendet hat. Die Kampfrolle, die der Assassine ausführt, ist eine Fähigkeit im Schleichen-Fertigkeitsbaum, die in selten Fällen auch von NPCs verwendet wird.

Ein Spieler schreit seinen Gegner in The Elder Scrolls 5: Skyrim in eine neue Dimension. Was ist der verrückteste Bug, den ihr in in dem Rollenspiel jemals gesehen habt?