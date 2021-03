Die Releases der Kalenderwoche 11.

Grusel in den Alpen, Rollenspiel in einer Fantasy-Welt und Helden-Prügelei in 4K: Die kommende Woche bietet bei den Releases ein Wechselbad der Genres.

Mundaun | 16. März

PC / PS4 / PS5 / Xbox One / Xbox Series X/S

Survival-Horror in den Alpen: In Mundaun schlüpft ihr in die Rolle des Protagonisten Curdin, der das namensgebende Dorf besucht, um mehr über den Tod seines Großvaters in Erfahrung zu bringen. Vor Ort stellt sich jedoch schnell heraus, dass in dem kleinen Ort irgendetwas nicht stimmt. Als Curdin löst ihr verschiedene Rätsel und müsst den finsteren Gestalten ausweichen, die sich euch in den Weg stellen. Schafft ihr das nicht, steigt eure Angst und eure Orientierung wird erschwert.

Der Release von Mundaun findet im März erstmal nur für den PC, die PlayStation-Konsolen und die Xbox-Konsolen statt. Eine Switch-Umsetzung ist geplant, soll aber erst im April folgen.

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning | 16. März

Switch

Die Remastered-Version von Kingdoms of Amalur: Reckoning ist bereits vor einiger Zeit für Konsolen und PC erschienen. Jetzt folgt noch der Release für die Nintendo Switch, bei dem sich inhaltlich nichts ändert. Auch Besitzer der aktuellen Nintendo-Generation erhalten das komplette Paket des "Open World"-Action-Rollenspiels inklusive aller bisher veröffentlichten DLC-Erweiterungen. Die Geschichte von Kingdoms of Amalur stammt übrigens aus der Feder des Fantasy-Autors R.A. Salvatore.

Etwas hübscher und vollständig: Die Neuauflage von Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning

Als Spieler kämpft ihr euch durch eine riesige Fantasy-Welt, trefft Entscheidungen, geht unzähligen Nebenaufgaben nach und taucht immer tiefer in politische Intrigen ab. Ganz vorbei ist die Neuauflage übrigens noch nicht: Im Laufe des Jahres soll noch ein weiteres Addon erscheinen.

Kingdoms of Amalur Re-Reckoning (Nintendo Switch) * Jetzt ab 39,99 € bei Amazon Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.3.2021 11:55 Uhr

Stubbs the Zombie: Rebel Without a Pulse | 16. März

PC / PS4 / Xbox One / Switch

Vor über 15 Jahren hat Stubbs the Zombie: Rebel Without a Pulse das erste Mal das Licht der Welt erblickt. Seitdem ist das Zombie-Spiel, welches im US-Bundesstaat Pennsylvania Ende der 1950-er Jahre angesiedelt ist, etwas in Vergessenheit geraten. Nicht jedoch für Entwickler Aspyr, der nun eine Neuauflage am Start hat. Das Ziel? Gleiche Spielmechaniken, gleiche Benutzeroberfläche und sogar die gleiche Grafik - lediglich an aktuelle Auflösungen und moderne Controller wurde das Spiel angepasst.

Der Release der Neuauflage findet für den PC, die PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch statt. Eine Umsetzung für die Next-Gen-Konsolen ist bislang nicht angedacht.

Endzone: A World Apart | 18. März

PC

Noch mehr Strategie für PC-Spieler: Nach gut einem Jahr im Early-Access bei Steam erscheint die Vollversion von Endzone: A World Apart. Darin trifft der Survival-Gedanke auf Aufbaustrategie inmitten einer Welt, die gerade eine nukleare Katastrophe überstanden hat. Das wichtigste Ziel ist es nun, eine neue Zivilisation aufzubauen und für das Überleben der letzten Menschen zu sorgen. Als Gefahren drohen Sandstürme, Dürren, verbliebene Strahlung und vieles mehr.

Neben dem Release der Vollversion arbeiten die Entwickler bereits an einer großen Erweiterung, zu welcher es noch keine Details gibt. Eine Umsetzung für die Konsolen ist hingegen bisher nicht geplant.

Marvel's Avengers | 18. März

PS5 / Xbox Series X/S

Startschuss für eine neue Generation: Wenige Monate nach dem Release von Marvel's Avengers geht das Superhelden-Abenteuer weiter - dieses Mal auch auf der PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Als Verbesserungen auf den Next-Gen-Konsolen dienen vor allem schnellere Ladezeiten und eine verbesserte Grafik. Käufer der "PlayStation 4"- und "Xbox One"-Version können kostenlos auf die Next-Gen-Version umsteigen, sofern sie das wollen.

Neben den neuen Plattformen gibt es außerdem am 18. März die Veröffentlichung des** kostenlosen DLCs Operation: Hawkeye - Future Imperfect**. Wie es der Name bereits verrät, ergänzt fortan Clint Barton aka Hawkeye die spielbare Heldentruppe.

Marvel's Avengers (PlayStation 5) * Jetzt ab 69,99 € bei Amazon Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.3.2021 11:49 Uhr

Plants vs. Zombies: Schlacht um Neighborville | 19. März

Switch

Für den PC und die alten Konsolen ist Plants vs. Zombies: Schlacht um Neighborville schon längst ein alter Hut. Auf der Switch ist hingegen der Release ein Novum, denn es ist das erste Mal, dass es das Technikgerüst der Frostbite Engine auf die Konsole schafft. Inhaltlich erwartet euch ein bunter und abgefahrener Multiplayer-Shooter inklusive Single- und Koop-Kampagne, in dem es logischerweise um den ewig währenden Kampf zwischen Pflanzen und Zombies geht.

Die Complete Edition enthält das Basisspiel inklusive aller Bonusinhalte, die nach dem Original-Release erschienen sind. Dies beinhaltet weitere Maps, Charakteroutfits und vieles mehr.

Plants vs Zombies Battle for Neighborville Complete Edition - [Nintendo Switch] * Jetzt ab 39,99 € bei Amazon Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.3.2021 11:43 Uhr

Neuveröffentlichungen bekannter Spiele treffen auf neue Spiele: Die nächste Woche zeigt sich von einer sehr abwechslungsreichen Seite. Dabei kommen sowohl Horror- als auch Fantasy- und Helden-Fans auf ihre Kosten.