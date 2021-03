Neuer "Mario Kart"-Speedrun stellt euch vor absurde Herausforderung

In einer neuen "Mario Kart"-Herausforderung müsst ihr weit mehr tun als einfach nur zu gewinnen. Bildquelle: Getty Images/ stockfour

Bei einem neuen Speedrun für Mario Kart 8 Deluxe auf der Nintendo Switch geht es nicht darum, zu gewinnen. Stattdessen müsst ihr euch möglichst schnell mit einem verhassten Item selbst in die Luft jagen.

Worum geht es in dem neuen Speedrun für Mario Kart 8 Deluxe?

Der neue "Blue Yourself"-Speedrun für Mario Kart 8 Deluxe stellt euch vor eine besondere Herausforderung. Ausnahmsweise geht es nämlich nicht darum, das Rennen möglichst schnell abzuschließen, stattdessen müsst ihr eines der mächtigsten und gefürchtetsten Items des Spiels nutzen: Den blauen Panzer.

Die ungewöhnliche Speedrun-Kategorie für das Rennspiel auf der Nintendo Switch hat zwei einfache Regeln: Schnapp dir einen blauen Panzer, und jag dich damit selbst in die Luft. Diese Voraussetzungen zu erfüllen ist jedoch einfacher gesagt als getan. Der blaue Panzer erscheint nämlich nur für die Spieler auf den hinteren Plätzen und greift direkt den Erstplatzierten an. Die Herausforderung besteht also darin, sich zunächst zurückfallen zu lassen, um dann möglichst schnell auf den ersten Platz vorzurücken.

Aktuell hält der Spieler Skilloz den Weltrekord. Hier könnt ihr euch ansehen, wie er es in weniger als 38 Sekunden geschafft hat, sich selbst mit dem blauen Panzer zu treffen:

Die aktuelle Bestenliste auf der Seite speedrun.com zeigt, dass die ersten Plätze extrem nah beieinander liegen. Bisher gibt es jedoch noch nicht allzu viele Teilnehmer. Mit etwas Übung und einer guten Portion Glück könnt ihr es also ebenfalls schaffen, in die Top 10 vorzurücken.

