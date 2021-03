Zelda-Traum: Fan erschafft beeindruckendes Bauwerk in Die Sims 4

Da staunt Link nicht schlecht: Breath of the Wild trifft auf Die Sims 4.

Eine YouTuberin erschafft jetzt einen wahren Traum für alle "The Legend of Zelda: Breath of the Wild"-Fans. Eines der bekanntesten Bauwerke hat es dank ihrer Hilfe in Die Sims 4 geschafft, und das Ergebnis ist wirklich beeindruckend.

Schloss Hyrule findet seinen Weg in Die Sims 4

Die YouTuberin Sati Sim hat ein ganz besonderes Bauwerk in Die Sims 4 verwirklicht und damit bestimmt viele Zelda-Fans sehr glücklich gemacht. Passend zum vierten Geburtstag von The Legend of Zelda: Breath of the Wild hat Sati Sim eines der bekanntesten Gebäude des Franchise in der Lebenssimulation zum Leben erweckt: Schloss Hyrule.

Auf Twitter teilt sie ein beeindruckendes Bild des Bauwerks:

Hyrule Castle - Recreated in #TheSims4!

More then 100 hours of work went into this project, so I'm incredibly happy to finally share it!🙏

Done without CC and up on

Origin ID: SatiSim

and soon on https://t.co/QZHt5cZVxP

Hope you enjoy!@TheSims #zelda #botw #sims4 #ts4 pic.twitter.com/OL54gS1Syx — Sati 🛠️Hobbit Cottage🛠️ (@SatiSimBuilds) March 7, 2021

Wer schon einmal ein Haus in Die Sims 4 errichtet hat, weiß, welche Arbeit schon die einfachsten Bauprojekte bedeuten können. Ein riesiges Schloss detailgetreu aus dem belieben Adventure nachzubauen, ist eine wahre Mammutaufgabe.

Wenn ihr den gesamten Bauprozess im Schnelldurchlauf bestaunen wollt, könnt ihr euch das knapp 40-minütige Video auf YouTube anschauen:

Neben dem Zelda-Schloss hat Sati Sim noch weitere spannende Crossovers parat, wie den berühmten östlichen Luft-Tempel aus Avatar.

Wie bekommt ihr Schloss Hyrule in Die Sims 4?

Glücklicherweise müsst ihr euch nicht selbst an die Arbeit machen, wenn ihr das Schloss Hyrule auch in eure Fantasy-Welten von Die Sims 4 entführen wollt. Die Arbeit von Sati hat insgesamt nämlich über 100 Stunden betragen. Die Vorlage aus dem Spiel Breath of the Wild war für das ganze Gebilde nicht ausreichend, sodass Sati sogar ein 3D-Modell eines Zelda-Modders beschaffen musste.

Solltet ihr das Schloss herunterladen wollen, könnt ihr mit der Origin ID: SatiSim nach "Hyrule Castle" suchen und es ohne CC (Custom Content) auf einer Grundstücksfläche von 64x64 platzieren. Solltet ihr in eurem Zelda-Traum für Die Sims 4 auch noch passende Charaktere wollen, empfiehlt Sati einen Blick auf die Link- und Zelda-Kreationen von Paulaplaysims.

Zelda trifft auf Die Sims 4 und zaubert das mächtige Schloss Hyrule in die Lebenssimulation. Wie findet ihr das "Breath of the Wild"-Bauwerk in Die Sims 4? Werdet ihr es euch herunterladen? Und was waren eure beeindruckendsten Kreationen? Schreibt es uns gerne auf Facebook in den Kommentarbereich!