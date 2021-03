Dank einer Mod verwandelt sich Dark Souls 3 kurzerhand zum schlechten FIFA-Klon! (Bild: From Software / EA Games)

Pffige Hobby-Entwickler kommen immer wieder auf die verrücktesten Ideen! Ein Modder hat nun Dark Souls 3 in einen eigenwilligen FIFA-Klon verwandelt – ein Video zeigt, wie sich der populärste Sport der Welt im Hardcore-RPG spielt.

Neue Dark Souls 3-Mod macht euch zum Fußball-Star

Kaum zu glauben, aber Dark Souls 3 ist mittlerweile fast 5 Jahre alt. Das Hardcore-RPG ist bei seinen Fans aber nach all den Jahren immer noch sehr beliebt. Das dürfte mitunter auch an Mods liegen, die dem Spiel immer wieder einen frischen Anstrich verpassen.

Einige Modder nehmen kleine Veränderungen am Gameplay oder der Optik des Spiels vor, andere hingegen fügen dem bockschweren Rollenspiel komplett neue Inhalte hinzu – so auch die Mod "Lothric Olympics" von Mr_Wallace.

Diese verwandelt euch kurzerhand vom "Ashen One" in einen Fußballspieler und erlaubt es euch, gegen eure Freunde in einem kleinen Bolzturnier anzutreten. Wie sich [FIFA](https://www.spieletipps.de/game/fifa-21/ Produktseite – FIFA 21") in Dark Souls 3 spielt, könnt ihr dem folgenden Video entnehmen:

Fußball in Dark Souls 3: Das "Echsige" muss ins Eckige

Statt eines klassischen Fußballs kommt eine riesige Echse als Spielgerät zum Einsatz. Euer Ziel ist es nun, die Echse mit gezielten Tritten in das Tor der gegnerischen Mannschaft zu buchsieren. Einer der Spieler fungiert als Schiedsrichter und zählt die Tore für beide Mannschaften. Nach einem Treffer landet der "Fußball" nach wenigen Sekunden in der Spielmitte und das Match geht weiter. Ob ihr euch ein Zeitlimit setzt oder aber so lange spielt, bis eine Mannschaft eine gewisse Anzahl an Toren erzielt, ist euch überlassen.

Den Downloadlink sowie die Anleitung zur Installation und zur Nutzung der Mod findet ihr auf NexusMods.

Was sagt ihr zur Fußball-Mod zu Dark Souls 3? Findet ihr die Idee witzig, oder könnt ihr dem Ganzen gar nichts abgewinnen? Was sind eure Lieblings-Mods?