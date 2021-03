Gewinnspiel: Holt euch 3 x Monster Hunter Rise für Nintendo Switch

Magnamalo bittet in Monster Hunter Rise zum Tanz.

Das Jagdfieber greift um sich und erreicht nun auch die Nintendo Switch. Mit Monster Hunter Rise dürft ihr voraussichtlich ab dem 26. März 2021 losziehen und selbst herausfinden, was Millionen von Fans der Reihe seit vielen Jahren fasziniert! Wilde Monster in einer vom antiken Japan inspirierten Welt fordern euch in diesem Action-RPG auf immer wieder neue Weisen heraus. Mit immer stärkeren Waffen und Rüstungen ausgestattet macht ihr euch entweder alleine oder mit der Unterstützung von Freunden auf, um eure Beute einzubringen.

Schließt euch der Jagd an!

Alte Legenden besagen, dass es zu katastrophalen Ereignissen im Dorf Kamura kommen würde, wenn ein furchterregendes Monster auftaucht. Ein Moment, vor dem sich die Bewohner fürchten. Und genau dieser Moment ist jetzt gekommen. Gut, dass wir drei Jägern von euch die Möglichkeit geben können, selbst ins Geschehen einzugreifen. Denn Nintendo stellt uns 3 x Monster Hunter Rise zur Verfügung, um euch für den Kampf um Kamura zu rekrutieren!

Der Monsterjäger in mir will erweckt werden! Was muss ich tun?

In Monster Hunter Rise gibt es völlig neue Methoden, euer Jagdgebiet zu erforschen und euch an eure Ziele heranzupirschen. Wenn es dann richtig zur Sache geht, kommt euer Waffenarsenal zum Einsatz. Das Geschehen gestaltet sich dann ebenso actiongeladen wie abwechslungsreich. Aber damit ihr euch auch mit der Steuerung, der Kampfmechanik und den Umgang mit den Waffen vertraut machen könnt, beginnt jeder Jäger seine erste Jagd mit einer ganz bestimmten Waffenkombi.

Wenn ihr eines von drei Monster Hunter Rise gewinnen wollt, beantwortet folgende Frage: Mit welchen Waffen wird jeder Jäger standardmäßig auf seine erste Jagd geschickt?

a) Plasmakanone und Partikelbeschleuniger

b) Maschinengewehr und Granaten

c) Schwert und Schild

d) Steinschleuder und Bambusspeer

Schickt uns eure Antwort per E-Mail an die Adresse aktion@spieletipps.de und achtet dabei bitte unbedingt auf folgende Regeln:

Schreibt in die Betreffzeile das Kennwort " MAGNAMALO ".

". Vergesst nicht, eure Antwort in der Mail anzugeben.

Nennt uns bitte unbedingt euren Namen und eure Adresse, da wir ansonsten eure Preise im Falle eines Gewinnes nicht zustellen können.

Die PR-Agentur von Nintendo übernimmt den Versand, daher müssen wir eure Adressdaten an diese Agentur weitergeben. Die Daten werden ausschließlich für die Abwicklung des Versands genutzt, danach werden sie gelöscht.

Bitte achtet auf Vollständigkeit, es ist wirklich nicht schwer. Unvollständige Einsendungen scheiden leider aus, selbst wenn sie gezogen werden. Einsendeschluss ist Sonntag, der 21. März 2021 um 23.59 Uhr.

Die Gewinner werden unter allen richtigen Einsendungen ausgelost und per Mail über den Gewinn benachrichtigt.

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärt ihr euch damit einverstanden und bestätigt, dass ihr die Teilnahmebedingungen und die Datenschutzbedingungen gelesen und akzeptiert habt. Alle personenbezogenen Teilnehmerdaten werden spätestens 30 Tage nach Ablauf des Gewinnspiels aus unseren aktiven Systemen gelöscht. Eure Adressdaten werden ausschließlich zum Versand der Gewinne an die PR-Agentur von Nintendo weitergegeben und werden nicht weiterverwendet.

Nun legt aber los! Kamura braucht neue Jäger und die Preise gewinnen sich nicht von allein! Wir wünschen euch viel Spaß bei der Teilnahme und drücken euch allen schon mal ganz fest die Daumen.