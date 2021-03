Valheim: Coole Wikinger segeln nicht, sondern fahren Achterbahn

Da staunen Spieler nicht schlecht: Eine funktionierende Achterbahn in Valheim.

Eine ambitionierte Spieler-Truppe in Valheim hat es sich zur Aufgabe gemacht, eine verrückte Achterbahn für ihre Segelboote zu erschaffen. Das Ergebnis ist eine wilde Fahrt mit beeindruckenden Bildern.

So seid ihr noch nie durch Valheim gesegelt

Echte Wikinger segeln in Valheim gerne mit ihrem Segelboot durch die weitreichenden Meere des Survival-Abenteuers. Das war einer Gruppe an Spielern allerdings nicht genug. Sie wollten noch mehr Action und hatten daher eine verrückte Idee. Wie wäre es mit einer Achterbahn, auf der man mit seinem Segelboot entlangpreschen kann? Gesagt, getan. Mit folgendem YouTube-Video können die Spieler Simulationen wie Planet Coaster fast Konkurrenz machen:

Das mit epischer Musik unterlegte Video zeigt die rasante Abfahrt des Segelboots, welches bei den Kurven auch ordentlich ins Schleudern kommt. Das Konstruieren der Achterbahn dürfte einiges an Zeit und auch Tests in Anspruch genommen haben, wie einer der Ersteller auch auf YouTube schreibt. Das Video endet mit den Worten: „Wir haben noch viel zu tun.“

Ob das bedeutet, dass die wilde Achterbahn in Valheim noch weiter ausgebaut wird? Oder es wird in Zukunft noch weitere spannende Projekte der Erbauer-Gruppe geben. Auf deren YouTube-Kanal Deppentreff finden sich noch weitere beeindruckende Videos, wie der Bau eines Kolosseums.

Der Bau der Achterbahn wird einiges an Fingerspitzengefühl gekostet haben, aber das Video bietet definitiv genug Inspiration, um sich an einer eigenen Achterbahn zu versuchen. Und es zeigt vor allem: Es ist möglich!

Solltet ihr weitere coole Ideen zum Bauen in Valheim suchen, empfehlen wir euch einen Blick in die umfangreiche Bilderstrecke unserer Kollegen bei GIGA Games:

Segelboot fahren, kann jeder. Ein Segelboot erfolgreich über eine rasante Achterbahn zu schippern, ist schon eine echte Herausforderung. Wie findet ihr die Achterbahn in Valheim? Werdet ihr euch auch an dem Bauwerk versuchen? Und was waren eure bisher beeindruckendsten Bauten im Survival-Game? Besucht uns auf Facebook und schreibt uns eure Erfahrungen dazu gerne in die Kommentare.