Eine Konsole so zu sehen, bricht einem Gamer das Herz. Bildquelle: Reddit / cdq1985 / Getty Images / Henrik Sorensen

Die PlayStation 5 ist zwar schon seit vier Monaten auf dem Markt, doch noch immer ist sie schwer zu bekommen. Gamern tut es deshalb vermutlich umso mehr weh, wenn man von umfangreichen Schäden an der begehrten Konsole hört.

PS5: Das muss doch passen!

Gerade in der Zeit der aktuellen Pandemie haben die Konsolen bestimmt vielen Kindern dabei geholfen, die Monate, in denen sie kaum raus durften, geduldig zu überstehen. Ungeduldig schien ein Kind allerdings beim Anschließen der PlayStation 5 gewesen zu sein.

Reddit-Nutzer cdq1985 veröffentlichte im Tech Support Gore Subreddit ein Bild, das einen völlig verunstalteten HDMI-Anschluss der Konsole zeigt. Kratzer, verformtes Metall und ein verdrehter Anschluss – da ist selbst den wenig technisch versierten Personen klar, dass da was nicht stimmt.

PS5: Wie konnte der Anschluss so kaputt gehen?

Laut des Reddit-Nutzers habe das Kind etwas zu hart versucht, den HDMI-Stecker in den Anschluss zu stecken. Ob es tatsächlich möglich ist, einen Anschluss dadurch so zu verunstalten, ist fraglich. Vielleicht ist die Konsole runtergefallen, vielleicht wurde an dem Stecker gebastelt – man weiß es nicht. Zum Glück ist der Anschluss aber leicht austauschbar, sodass das Problem ohne großen Aufwand behoben werden kann.

Was denkt ihr, was da passiert ist? Habt ihr eure PS5 inzwischen erhalten oder wartet ihr noch immer auf eine Möglichkeit, sie zu kaufen?