Gewinnt eine PlayStation 5 mit zwei Jahren PS Plus

Gewinnt ein Einhorn! ... äh, eine PlayStation 5!

Ein goldenes Einhorn, das Ungeheuer von Loch Ness, der Yeti, die PlayStation 5 - Was haben diese Begriffe gemeinsam? Ganz einfach: Sie sind so gut wie nicht aufzufinden, lassen sich immer nur kurz blicken und verschwinden sofort wieder im Unterholz, sobald man genauer hinschaut.

Zumindest können wir bestätigen, dass es sich bei der PlayStation 5 schon mal nicht um ein Fabelwesen handelt. Warum? Zum einen haben wir schon mal eine gesehen und ganz genau untersucht, was sie kann. Zum anderen: Nun, wir haben eine für euch, die ihr jetzt gewinnen könnt!

Nein, ihr habt euch nicht verlesen. Hier nochmal zur Bestätigung: Ihr könnt bei uns eine PlayStation 5 gewinnen! So ganz allein beteiligt an dem Fang waren wir natürlich nicht. Diesen schon nahezu legendären Preis verdankt ihr freenet FLEX, denen wir an dieser Stelle nochmals unseren herzlichsten Dank aussprechen! Und weil eine nagelneue Konsole noch nicht reicht, gibt es auch gleich noch 24 Monate PS-Plus-Mitgliedschaft oben drauf! Der Gewinn sieht also wie folgt aus:

1 x PlayStation 5 Disc Edition

24 Monate PS-Plus-Mitgliedschaft

Wenn ihr euch selbst auf die Pirsch begeben wollt, helfen wir euch natürlich auch gerne weiter. Hier findet ihr eine Übersicht der Anbieter, bei denen ihr die Chance habt, eine PlayStation 5 zu erhalten.

Im Video zeigen wir euch, welche Games ihr exklusiv auf der PS5 spielen könnt:

OMG! Haltet mich nicht länger hin - was muss ich tun?

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, müsst ihr zwei Schritte tätigen, die wir euch hier beschreiben.

Folgt freenet FLEX auf Instagram und schickt uns einen Screenshot, auf dem deutlich zu erkennen ist, dass ihr zu den Followern gehört. Hier geht es zur Instagram-Seite von freenet FLEX. Beantwortet die folgende Gewinnspielfrage: Die PlayStation 5 ist erst seit dem 19. November 2020 hierzulande auf dem Markt und tritt ein großes Erbe an. Die Vorgänger waren meistens sehr erfolgreich. Welches PlayStation-Modell wurde bis jetzt weltweit am häufigsten ausgeliefert?

a) PlayStation

b) PlayStation 2

c) PlayStation 3

d) PlayStation 4

Schickt uns eure Antwort und einen Screenshot, der zeigt, dass ihr freenet FLEX auf Instagram folgt, per E-Mail an die Adresse aktion@spieletipps.de und achtet dabei bitte unbedingt auf folgende Regeln:

Schreibt in die Betreffzeile das Kennwort " PLAYSTATION 5 ".

". Vergesst nicht, eure Antwort in der Mail anzugeben, schickt uns einen Screenshot wie oben beschrieben mit.

Nennt uns bitte unbedingt euren Namen und eure Adresse, da wir ansonsten euren Preis im Falle eines Gewinnes nicht zustellen können.

Eure Adressdaten werden ausschließlich für die Abwicklung des Versands genutzt, danach werden sie gelöscht.

Bitte achtet auf Vollständigkeit, es ist wirklich nicht schwer. Unvollständige Einsendungen scheiden leider aus, selbst wenn sie gezogen werden. Einsendeschluss ist Mittwoch, der 31. März 2021 um 23.59 Uhr.

Der Gewinner wird unter allen richtigen Einsendungen ausgelost und per Mail über den Gewinn benachrichtigt.

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärt ihr euch damit einverstanden und bestätigt, dass ihr die Teilnahmebedingungen und die Datenschutzbedingungen gelesen und akzeptiert habt. Alle personenbezogenen Teilnehmerdaten werden spätestens 30 Tage nach Ablauf des Gewinnspiels aus unseren aktiven Systemen gelöscht. Eure Adressdaten werden ausschließlich zum Versand der Gewinne genutzt und nicht für andere Zwecke weiterverwendet.

Nun legt aber los und ergreift die Chance auf die zurzeit wohl weltweit begehrteste Konsole! Wir wünschen euch viel Spaß bei der Teilnahme und drücken euch allen schon mal ganz fest die Daumen.