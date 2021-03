GTA Online: Rockstar löst großes Problem nach 8 Jahren

GTA 5 und GTA Online: Die große Änderung werdet ihr bereits beim Spielbeginn merken. Bildquelle: Getty Images / RyanJLane.

Mit Update 1.53 löst Entwickler Rockstar endlich ein großes Problem in GTA 5 und GTA Online, das die Fans schon seit acht Jahren ärgert. Tatsächlich stammt die Lösung nicht vom Entwickler selbst, sondern von einem eifrigen Fan.

Update vom 17. März, 10 Uhr 27

GTA Online: Das Wartezimmer ist Geschichte

Entwickler Rockstar brachte nun Update 1.53 heraus, das neuen Content liefert, aber auch ein Jahre altes Problem endlich löst: Die lange Wartezeit im Ladebereich von GTA 5 und GTA Online.

Die dazugehörigen Patch Notes veröffentlichte der Entwickler auf seiner Support-Seite und bedankte sich in diesen nochmal persönlich bei Spieler t0st, der die Lösung entwickelt hat. Die Ladezeit-Verbesserungen beziehen sich allerdings nur auf die PC-Version von GTA 5 und GTA Online.

Wie die Lösung konkret aussieht und welche fürstliche Belohnung der Spieler für seine Dienste erhielt, erfahrt ihr weiter unten.

Update vom 16. März, 11 Uhr 20

GTA Online: Programmieren zahlt sich besser als Heist aus

Die Ladezeiten in GTA Online sind eine Qual für jeden Spieler. Nachdem der User t0st eine Lösung präsentiert hat, mit der er die Ladezeit um 70 Prozent kürzen kann (weitere Details findet ihr in der unteren Original-Meldung), hat Entwickler Rockstar nun darauf reagiert. Wie der Entwickler gegenüber PCGamer erklärte, sollen bald alle PC-Spieler von seiner Arbeit in GTA Online profitieren.

„Nach einer gründlichen Untersuchung können wir bestätigen, dass der Spiler t0st tatsächlich einen verbesserungswürdigen Aspekt des Spielecodes der PC-Fassung von GTA Online entdeckt hat.“ „Wir haben daher einige Änderungen vorbereitet, die in einem kommenden Update implementiert werden“, so der "GTA Online"-Entwickler.

Darüber hinaus erhielt t0st eine fürstliche Belohnung von Rockstar: Wie er auf seinem Blog schreibt, soll er 10.000 Dollar über das Bug-Bounty-Pogramm erhalten haben, das normalerweise nur für Sicherheitsprobleme zuständig ist. In seinem Falle habe man aber eine Ausnahme gemacht. Noch ist nicht bekannt, wie der Fix genau aussehen und wann er erscheinen wird.

Original-Meldung vom 1. März, 12 Uhr 14

GTA Online: Fan rettet eure Zeit, aber kaum einer blickt durch

GTA Online hat über die Jahre dutzende Memes und Debatten geschaffen, aber die lange Ladezeit wird bereits seit Release kritisiert und veräppelt. Laut einer Reddit-Umfrage verbringen die meisten Spieler dort drei bis sechs Minuten, bei anderen kann es sogar mehr als 15 Minuten dauern, bevor sie GTA Online spielen können. Reddit-User Rebelgecko wollte nun diesem zeitfressenden Problem endlich ein Ende bereiten.

Spieler machen Angaben zu ihren Ladezeiten bei GTA Online, das Minimum liegt bei ein bis drei Minuten, das Maximum bei über 15 Minuten. Bildquelle mit Anmerkungen: Reddit / Rebelgecko.

Der Reddit-User hat sich angesehen, was im Code des Spiels zu dieser langen Ladezeit führt, und den Fehler mittels einer Programmierung in GTA Online behoben. Während ihr den sehr komplexen Lösungsprozess Schritt für Schritt auf seiner Seite nachvollziehen könnt, gibt User Rebelgecko am Ende eine etwas einfachere Zusammenfassung. Insgesamt macht er zwei Probleme für die lange Ladezeit von GTA Online am PC verantwortlich:

„Beim Starten von GTA Online tritt ein Single-Thread-CPU-Engpass auf. Es stellt sich heraus, dass GTA Schwierigkeiten hat, eine 10-MB-JSON-Datei zu analysieren. Der JSON-Parser selbst ist schlecht gebaut / naiv und nach dem Parsen gibt es eine langsame Deduplizierungsroutine für Elemente.“

Selbst wenn nicht alle PC-Spieler dem User folgen können, das Ergebnis ist allgemein verständlich: In einer Auflistung zeigt Rebelgecko, wie er die Ladezeit in GTA Online verkürzen konnte, auf 4 Minuten und 30 Sekunden mit einem Patch, auf 1 Minute und 50 Sekunden mit beiden Patches.

Von 6 Minuten Ladezeit auf eine Minute herunter: Reddit-User Rebelgecko hat geschafft, was Entwickler Rockstar seit fast acht Jahren nicht geschafft hat.

So großartig sein Erfolg auch ist, gleichzeitig räumt der User ein, dass seine Lösung nicht die Ladezeiten aller Spieler verkürzen kann, da der erwähnte "Engpass" auf verschiedenen System anders ausfällt. Darüber hinaus wendet er sich aber direkt an Entwickler Rockstar und bittet ihn, seine Lösung in GTA Online zu übernehmen. Er schätzt den Arbeitsaufwand auf einen einzigen Tag ein.

„Wenn dies Rockstar irgendwie erreicht: Die Probleme sollten nicht länger als einen Tag dauern, bis ein einzelner Entwickler sie gelöst hat. Bitte tut etwas dagegen. Ihr könnt entweder zu einer Hashmap für die Deduplizierung wechseln oder diese beim Start als schnellere Lösung vollständig überspringen. Tauscht für den JSON-Parser einfach die Bibliothek gegen eine leistungsfähigere aus. Ich glaube nicht, dass es einen einfacheren Ausweg gibt.“

Die Community von GTA Online ist beeindruckt von der Leistung eines Fans, der die Ladezeit um 70 Prozent gekürzt hat. Nachdem Entwickler Rockstar es fast acht Jahre lang versäumt hat, dieses Problem zu lösen, hoffen die Spieler nun, dass der Entwickler die Hilfe und den Vorschlags seines Fans annimmt.