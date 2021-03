PS5 bestellen: Verfügbarkeit und Preis der Konsole im Überblick

Die Verfügbarkeit der PlayStation 5 bleibt weiterhin begrenzt. Doch Versandriese Amazon hat aktuell weitere Kontingente der Konsole im Angebot. Es lohnt sich also die Shopseite im Auge zu behalten. Wir verraten euch alles Weitere zum Kauf der PS5.

Wo könnt ihr die PS5 aktuell am besten bestellen? Wir verraten euch alles zum Preis und zur Verfügbarkeit der Konsole.

PS5 kaufen: Preis und Verfügbarkeit in der Übersicht

Aktuell hat Amazon die Tore des PS5-Verkaufs geöffnet. Natürlich sind die Kontingente immer wieder schnell vergriffen, doch es lohnt sich den Online-Shop weiterhin gut im Auge zu behalten. Eventuell werden Rückläufe freigegeben, oder der Händler bietet bald weitere Kontingente an. Etliche Experten gehen davon aus, dass es bis Ende März immer wieder Verkaufswellen geben wird.

Auch wenn neue Lieferungen der PlayStation 5 natürlich eine gute Nachricht sind, werden die Kontingente im März trotzdem nicht für alle Gamer ausreichen. Ihr müsst also die folgenden Händlerseiten genau im Blick behalten und schnell sein, sobald die PS5 in den Shops verfügbar ist. Die Online-Shops von Amazon und Otto leiten euch automatisch auf andere verfügbare PS5-Produkte weiter, sollte die Konsole zurzeit nicht lieferbar sein.

PlayStation 5 mit 4K-Laufwerk für 499 Euro:

PlayStation 5 All Digital Edition für 399 Euro:

Die PS5 kostet in der All Digital Edition 399 Euro. Der Preis für die PlayStation 5 mit 4K-Laufwerk beträgt 499 Euro.

PS5-Bundles bestellen: "PlayStation 5"-Pakete für Gamer

Die PS5 wurde bei einigen Händlern auch bereits als Bundle angeboten. Bisher gab es zum Beispiel bei MediaMarkt und Saturn jeweils Bundles mit Assassin's Creed: Valhalla oder Spider-Man: Miles Morales. Dieses Vorgehen ergibt für die Händler Sinn, da sie somit direkt weitere Artikel zusammen mit der PS5 verkaufen können.

Hier findet ihr die bisherigen PS5-Bundles bei MediaMarkt. Aktuell sind sie ausverkauft, doch im Laufe der nächsten Tage und Wochen könnten diese wieder verfügbar gemacht werden:

PlayStation 5 kaufen: Zubehör für die "Next Gen"-Konsole

Um das Beste aus eurer PS5 herauszuholen, benötigt ihr entsprechendes Zubehör – dazu gehören der DualSense-Controller, die HD-Kamera, Controller-Ladestation, Fernbedienung, das Headset und ein entsprechender Fernseher. Allerdings sind einige Zubehörartikel aktuell leider ebenfalls bei vielen Händlern vergriffen.

Die besten Fernseher für die PS5:

In unserem Übersichtsartikel findet ihr alle weiteren Infos rund um die PlayStation 5.

