GTA Online: Rockstar ist der brutalste Fahrlehrer

Schadenfreude in GTA Online: Offenbar bestraft Rockstar NPCs, wenn sie unverschämt fahren. Bildquelle: Rockstar Games / Getty Images / RapidEye

Die Welt von GTA Online ist rasant, aufregend und manchmal auch gefährlich – so zum Beispiel, wenn wieder rücksichtslose NPCs auf der Straße unterwegs sind. Rockstar lässt sich offensichtlich aber nicht alles gefallen und erteilt Verkehrssündern eine harte Lektion.

GTA Online: Wenn Karma zuschlägt

Derzeit geht ein neues „GTA Online“-Video auf Reddit viral. Es zeigt einen wütenden NPC, einen Verkehrsrowdy in einem Pick-up-Truck, dem Frieden auf den Straßen offensichtlich nicht so wichtig ist.

Der NPC bremst einen Spieler aus, der sich erstmal rächt, indem er ihm gegen die Tür tritt. Das wiederum scheint dem NPC überhaupt nicht zu gefallen. Also setzt dieser zum Überholmanöver an, um den Spieler mitsamt seinem ATV umzufahren. Was soll man sagen? Es lief nicht so wie geplant. Seht selbst:

GTA 5 ist auf der PS4, Xbox One und PC erhältlich und auf der PS5 und Xbox Series X über die Abwärtskompatibilität spielbar.

Übrigens: Wusstet ihr, dass die nervigen Ladezeiten jetzt verkürzt sind? Das habt ihr einem Spieler zu verdanken, der dafür von Rockstar ordentlich belohnt wurde.

So muss GTA 6 sein, Rockstar!

