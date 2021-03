Bei Steam könnt ihr noch bis Sonntag einen beliebten Strategie-Hit komplett kostenlos zocken. (Bild: Steam / Paradox Interactive / Getty Images – Jane_Kelly)

Bei Steam kommen gerade alle Strategie-Fans auf ihre Kosten – zumindest für kurze Zeit. Denn der Online-Shop lässt euch einen echten Genre-Hit für ein paar Tage kostenlos testen.

Crusader Kings 3: Mittelalter-Simulation kostenlos bei Steam testen

Steam bietet seinen Spielern in regelmäßigen Abständen nicht nur kostenlose Spiele an, die ihr für immer behalten dürft, sondern lässt euch auch immer mal wieder noch recht neue Spiele über einen gewissen Zeitrum gratis anspielen.

Aktuell könnt ihr euch im Shop das Mittelalter-Epos Crusader Kings 3 kostenlos herunterladen und bis zum 21. März 2021 zocken. Vor allem für Fans von Grand-Strategy-Games wie Europa Universalis oder Stellaris ist das Spiel einen Blick wert.

Wer Crusader Kings 3 nach dem Ablauf des kostenlosen Testzeitraums weiterspielen möchte, kann sich das Spiel zum reduzierten Preis von 39,99 statt 49,99 Euro bei Steam kaufen.

Crusader Kings 3 auf Steam kostenlos ausprobieren

Der offizielle Release-Trailer des Spiels bietet euch einen guten ersten Eindruck vom Strategie-Hit:

Crusader Kings 3: Das macht das Spiel so besonders

In Crusader Kings 3 schlüpft ihr zum Anfang eines Spiels in die Rolle eines Herrschers. Ob ihr dabei als kleiner Baron in eure Partie startet, der sich durch mühsames Ränkespiel nach und nach mehr Land und eine bessere Position sichert, oder aber direkt als Kaiser ein riesiges Königreich befehligt, ist euch überlassen.

Nun liegt es an euch, welche Ziele ihr verfolgen wollt. Wollt ihr das ehemalige Römische Reich durch kluge Intrigen wieder vereinen oder ist euch mehr daran gelegen, eure ganz eigene Religion auf der gesamten Weltkarte zu verteilen? Was auch immer ihr euch vornehmt, Crusader Kings 3 bietet euch zahlreiche Möglichkeiten, um euer Ziel zu erreichen.

Crusader Kings 3 bietet Spielern allerlei faszinierende Möglichkeiten: Neues Mittelalter-Strategiespiel lässt euch den Papst essen

Dabei solltet ihr nicht nur darauf achten, dass eure Wirtschaft floriert und eure Untergebenen keine Revolte anzetteln, sondern auch stets die Mitglieder eures eigenen Hauses und der eigenen Dynastie im Blick behalten. Nicht selten kommt es vor, dass euer Herrscher einem Mordkomplott oder einer Verschwörung zum Opfer fällt.

Jeder Herrscher hat andere Stärken und Schwächen, auf die ihr euch einstellen müsst. Und beißt ihr doch einmal vorzeitig ins Gras, habt ihr zuvor besser um eine gescheite Erbfolge bemüht. Ansonsten könnte euer Thronfolger ein schwieriges Erbe antreten.

Crusader Kings 3 erzählt unglaubliche interessante Geschichten und bietet unfassbar viel Umfang, kann aber aufgrund der vielschichtigen Mechaniken und verwirrenden Spielabläufe vor allem für Anfänger frustrierend sein. Nur, wer die Muße hat, sich mit dem Spiel über viele Stunden hinweg zu beschäftigen und sich einzuarbeiten, wird die wahre Faszination begreifen können.

Crusader Kings 3 könnt ihr noch bis zum 21. März 2021 kostenlos auf Steam testen. Wer es nach dem Gratis-Testzeitraum weiterspielen will, bekommt das Spiel gerade im Sale 20 Prozent günstiger.