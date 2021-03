Breath of the Wild 2: Riesiger Fan-DLC verkürzt Wartezeit

Link macht sich gefasst auf ein neues Abenteuer in Breath of the Wild.

Während Nintendo noch in aller Ruhe an Breath of the Wild 2 werkelt, machen Fans des es sich zur Aufgabe das erste Spiel zu erweitern. Unter den neuen Inhalten befinden sich unentdeckte Orte, überarbeitete Schreine, besondere NPCs und vieles mehr.

„The Legend of Zelda: Breath of the Wild“-Mod bringt frischen Wind

In der letzten Nintendo Direct kündigt der japanische Spielentwickler an, dass es erst später im Verlauf des Jahres neue Infos zu Breath of the Wild 2 geben soll. Grund genug anscheinend für einige Fans voll auszureizen, was bisher da ist. Wie ein erfahrener Modder nämlich nun zeigt, ist aus Breath of the Wild noch so Einiges rauszuholen.

Neue Quests, Waffen, Regionen, NPCs, Gegner und ein neu hinzugefügtes Crafting-System – all das gibt die Mod namens Second Wind von Waikuteru her. In einem Video gibt der Modder nun ein Update über den Stand des Fan-DLCs und stellt einen besonderen NPC vor. Hierbei handelt es sich um eine Hexe, die euch mächtige Tränke verkauft:

Ein witziges Detail: Wenn ihr euch dazu entscheidet nichts zu kaufen, zieht die Hexe euch zur Strafe ein paar Herzen oder Rubine ab – oder sie beschwört sogar Monster herauf, die euch angreifen.

Was bringt der Modder noch ins Spiel?

In der Vergangenheit ist der Modder der Zelda-Community bereits durch andere coole Ideen aufgefallen. Zum einen hat er Links Haus ein riesiges Upgrade spendiert. Mit seiner Mod kann Link nämlich in seinem eigenen Bett schlafen um Herzen zu regenerieren. Sogar das Kochen an einer Feuerstelle in den eigenen vier Wänden ist durch die Mod möglich.

Der kreative Zelda-Fan hat aber noch mehr im Angebot. Auf seinem YouTube-Kanal zeigt er überarbeitete Schreine aus dem Originalspiel. Zum Release hatten Spieler an Breath of the Wild nämlich vor allem eines auszusetzen: die Schreine sehen alle gleich aus. Waikuteru hat es sich deswegen zur Aufgabe gemacht den Mini-Dungeons des Basis-Spiels ihre jeweils eigene Ästethik zu geben. In seiner Mod gibt es deswegen auch Schreine mit Felsen und Grünzeug – mehr Abwechslung fürs Auge.

Ein Modder arbeitet mit seinem Team mehrere Monate lang an einem Fan-DLC für Breath of the Wild. Mittlerweile verfügt das Spiel über einen zwielichtigen Hexen-NPC, der auch Tränke verkauft sowie über neue Orte und Quests. Was steht ihr zur Mod: Könnte sie euch die Zeit bis zum Release von Breath of the Wild 2 versüßen? Schreibt uns eure Meinung gern in die Kommentare auf Facebook!