Gothic-Remake: Entwickler geben den Fans ein großes Versprechen

Das beliebte Rollenspiel aus Deutschland bekommt nach etlichen Jahren ein Remake spendiert. Auf Steam präsentieren die Entwickler neue Screenshots zum Gothic-Remake und geben den Fans zudem ein wichtiges Versprechen.

Remake von Gothic: offizielle Steam-Seite mit neuen Screenshots

Der 20 Jahre alte Rollenspiel-Klassiker Gothic bekommt ein offizielles Remake spendiert, welches sich bereits bei einem spanischen Studio in Entwicklung befindet.

Nun wurde der Neuauflage des deutschen RPG-Hits auch eine eigene Steam-Seite eingerichtet, auf der einige Details und Screenshots gezeigt werden, die bei Fans für nostalgische Erinnerungen sorgen werden:

Düster und doch wunderschön! Die ersten Screenshots des Gothic-Remakes können sich sehen lassen (Bild: THQ Nordic) Obwohl 20 Jahre zwischen Original und Remake liegen, dürften Fans die Szenen sofort wiedererkennen (Bild: THQ Nordic)

Was Fans ebenfalls freuen dürfe, ist ein kleiner Stichpunkt, der sich in der Spielbeschreibung wiederfindet. So soll es sich beim Spiel um ein "originalgetreues vollständiges Remake von Gothic 1" handeln. Was genau damit gemeint ist, wird nicht weiter erläutert, es ist jedoch davon auszugehen, dass das Remake alle Inhalte bietet, die es auch schon im Original gab. Ob auch In Extremo wieder ein kleines Privatkonzert im alten Lager zum Besten gibt, ist jedoch noch nicht bestätigt.

Hand anlegen werden die Entwickler hingegen beim Kampfsystem. Das soll zwar in den Grundzügen immer noch dem des Originals entsprechen, jedoch mit einigen Modernisierungsmaßnahmen auf den neuesten Stand gebracht werden. Und sind wir mal ehrlich, das ist wahrscheinlich auch gut so.

Originalbeitrag vom 17.03.2021:

Gothic-Remake: Entwicklung ist im Gange

Als Gothic im Frühling 2001 für den PC erschien, konnte keiner ahnen, dass das Rollenspiel in Deutschland irgendwann als echter Klassiker gelten würde. Das RPG des deutschen Entwicklers Piranha Bytes konnte die Spieler vor allem mit seiner glaubwürdigen Spielwelt und dem kernigen Humor in seinen Bann ziehen.

Bereits 2019 veröffentlichte THQ Nordic eine erste Gameplay-Demo des geplanten Remakes, um die Reaktionen der Spieler zu testen. Das Ergebnis: Mehr als 90 Prozent der Spieler sprachen sich für die Entwicklung eines Remakes aus – doch danach wurde es wieder still um das Gothic-Remake.

Auf Steam verkündete Publisher THQ Nordic nun jedoch offiziell, dass sich die Neuauflage des deutschen Rollenspiel-Klassikers in Entwicklung befindet. Für Fans ein klarer Grund zum Feiern – auch wenn die Meldung einen Pferdefuß hat.

Wie aus der Ankündigung hervorgeht, wird nämlich nicht der deutsche Entwickler Piranha Bytes federführend bei der Entwicklung des RPG-Remakes sein. Stattdessen übernimmt ein neues Studio namens Alkimia Interactive die Leitung des Projekts. Das Team hat seinen Hauptsitz in Barcelona und sucht aktuell nach neuen Mitarbeitern, die in an der Entwicklung des Gothic-Remakes mitwirken sollen. Insgesamt 16 Stellen hat das Studio aktuell auf seiner Webseite ausgeschrieben.

Erstes Gameplay zum Gothic-Remake gefällig? Im Teaser könnt ihr bereits einige Spielszenen bewundern:

Gothic-Remake in Arbeit: Informationen sind noch Mangelware

Im Blogeintrag findet sich neben der Ankündigung noch eine weitere Passage, die Fans interessieren wird:

„Die Entwicklung ist in vollem Gange und die ersten Ergebnisse der harten Arbeit, die das Team geleistet hat, werden in den nächsten Monaten zu sehen sein.“

Ob es sich bei diesen „Ergebnissen“ um weitere Gameplay-Sequenzen, einen Trailer oder etwas ganz anderes handelt, wird im Text nicht verraten.

Gothic-Fans dürften sich über die Ankündigung freuen – auch wenn Piranha Bytes nicht mehr an der Entwicklung beteiligt ist. Es bleibt abzuwarten, wie nah das Remake sich am Original orientiert – oder ob sich die spanischen Entwickler einige künstlerische Freiheiten erlauben, um den deutschen Rollenspiel-Klassiker an die Moderne anzupassen.

Was wäre euch lieber? Eine exakte Kopie des Gothic-Originals mit aufgehübschter Grafik? Oder dürfen die Entwickler dann doch noch an einigen weiteren Stellschrauben drehen?